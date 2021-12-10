重慶八旬翁自取快遞後猝死 家屬斥快遞員未按要求送貨提出索償

隨著快遞櫃、提貨點的出現，內地多數快遞公司目前已不再送貨上門。惟近日，重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死，引發關注，因其訂單中明確選擇送貨上樓方式，但快遞公司卻未有照辦。目前，重慶市郵政管理局已介入事件並約談涉事快遞公司。

據中新網報道，萬州區79歲老人近日取完快遞搬上樓途中猝死。閉路電視畫面顯示，老人曾在樓道內做短暫休息，後來步履蹣跚地邁上樓梯。

死者家屬表示，快遞重22斤配送方式為送貨上樓，而快遞公司提供的通話錄音則表明，通話中未有要求將快遞送上樓。對於家中老人猝死亦是，家屬希望涉事快遞公司可作出50萬元人民幣的賠償。快遞公司則表示，快遞員曾與客戶電話溝通，客戶表明會主動下樓取貨，快遞員操作符合流程。

事發後引發關注，據了解，重慶市郵政管理局已經約談設施快遞公司「德邦快遞」，並要求公司抓好服務質量，及與事人做好溝通。重慶市郵政管理局表示，將依據調查事實，按照客觀公正的原則，依法進行處理。

重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死。（新京報）

而老人在取快遞回家途中猝死，網民意見亦不一致，有人認為自取快遞與老人猝死之間沒有法律上的因果關聯，快遞公司不需負責。也有人認為，快遞不送貨上門本就不合理，何況是讓快80歲的老人自取20多斤的快遞，快遞公司應當承擔間接責任。

有內地律師表示，若快遞員未徵得老人同意即決定不上門送件，並通知老人自行取件的，快遞企業則違反了與托運人之間的合同約定，應依約承擔相應的違約責任。但老人猝死與快遞員不上門服務之間不存在法律上的因果關系，無法滿足侵權責任的構成要件，因此老人的近親屬無法據此要求快遞企業承擔賠償責任。

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文章授權轉載自《香港01》