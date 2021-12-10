快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重慶八旬翁自取快遞後猝死 家屬斥快遞員未按要求送貨提出索償

香港01 / 孫聖然
重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死。（澎湃新聞）
重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死。（澎湃新聞）

隨著快遞櫃、提貨點的出現，內地多數快遞公司目前已不再送貨上門。惟近日，重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死，引發關注，因其訂單中明確選擇送貨上樓方式，但快遞公司卻未有照辦。目前，重慶市郵政管理局已介入事件並約談涉事快遞公司。

據中新網報道，萬州區79歲老人近日取完快遞搬上樓途中猝死。閉路電視畫面顯示，老人曾在樓道內做短暫休息，後來步履蹣跚地邁上樓梯。

死者家屬表示，快遞重22斤配送方式為送貨上樓，而快遞公司提供的通話錄音則表明，通話中未有要求將快遞送上樓。對於家中老人猝死亦是，家屬希望涉事快遞公司可作出50萬元人民幣的賠償。快遞公司則表示，快遞員曾與客戶電話溝通，客戶表明會主動下樓取貨，快遞員操作符合流程。

事發後引發關注，據了解，重慶市郵政管理局已經約談設施快遞公司「德邦快遞」，並要求公司抓好服務質量，及與事人做好溝通。重慶市郵政管理局表示，將依據調查事實，按照客觀公正的原則，依法進行處理。

重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死。（新京報）
重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死。（新京報）

而老人在取快遞回家途中猝死，網民意見亦不一致，有人認為自取快遞與老人猝死之間沒有法律上的因果關聯，快遞公司不需負責。也有人認為，快遞不送貨上門本就不合理，何況是讓快80歲的老人自取20多斤的快遞，快遞公司應當承擔間接責任。

有內地律師表示，若快遞員未徵得老人同意即決定不上門送件，並通知老人自行取件的，快遞企業則違反了與托運人之間的合同約定，應依約承擔相應的違約責任。但老人猝死與快遞員不上門服務之間不存在法律上的因果關系，無法滿足侵權責任的構成要件，因此老人的近親屬無法據此要求快遞企業承擔賠償責任。

延伸閱讀：

港星北上｜Twins自曝二人已移居上海　正繳社保金為買房賺積分

「老娘本來就是你的上帝」　安徽女大生無理辱罵致外賣員申請離職

文章授權轉載自香港01》

人民幣 上海 香港 律師 離職

相關新聞

一場沒有壞人的大團圓？孫海洋尋子案的中國犯罪故事

「養大『被拐來的孩子』，養父母也應該重罪懲罰嗎？」轟動中國社會的「孫海洋尋子案」，歷經14年漫長的失蹤人口協尋，終於在今年12月6日一家團圓。在深圳經營包子店的孫海洋，2007年時年僅4歲的兒子孫卓在自家門口遭人誘拐，從此下落不明，孫海洋苦尋失兒長達14年的時間，經歷也被改編成電影《親愛的》而引起中國社會的關注，最後終於在今年找回已經18歲的孫卓，父子感動重逢。

「老娘本來就是你的上帝」 女大生無理辱罵致外送員申請離職

安徽新聞出版職業技術學院一名女大學生近日點外賣時出錯，卻辱罵外送員，稱「老娘本來就是你的上帝」等，結果致該美團外送員心理大受影響，因而提出離職申請。

北京中學師稱女生應像棉花「守身如玉」 網友批封建：女德班開課了

北京海淀實驗中學向中二學生開設「男生、女生成長課」，但在日前一次講座中，授課老師卻提出「女生應該向一朵棉花，棉花潔白、溫暖、柔和、平等、綿長」、「所以姑娘必須要清白，守身如玉」，隨即被批評是封建，已不適合當今社會發展。

重慶八旬翁自取快遞後猝死 家屬斥快遞員未按要求送貨提出索償

隨著快遞櫃、提貨點的出現，內地多數快遞公司目前已不再送貨上門。惟近日，重慶一名年近八旬老人搬快遞回家途中猝死，引發關注，因其訂單中明確選擇送貨上樓方式，但快遞公司卻未有照辦。目前，重慶市郵政管理局已介入事件並約談涉事快遞公司。

「糙版李子柒」的「張同學」出事了！ 陸官方頻點名

因拍攝東北農村生活而在大陸網路爆紅、被稱為「糙版李子柒」的「張同學」出事了！連續兩日張同學被中國消防、交警陸續點名，官方...

Twins成「滬漂」 香港藝人掀遷居內地潮

香港近年出現藝人遷居內地潮，除了楊千嬅一家已於今年4月移居上海，而曾經紅遍兩岸三地的女子團體Twins蔡卓妍（阿sa）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。