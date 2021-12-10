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北京中學師稱女生應像棉花「守身如玉」 網友批封建：女德班開課了

香港01 / 撰文：陳進安
北京海淀實驗中學向中二學生開設「男生、女生成長課」。（海淀實驗中學）
北京海淀實驗中學向中二學生開設「男生、女生成長課」。（海淀實驗中學）

北京海淀實驗中學向中二學生開設「男生、女生成長課」，但在日前一次講座中，授課老師卻提出「女生應該向一朵棉花，棉花潔白、溫暖、柔和、平等、綿長」、「所以姑娘必須要清白，守身如玉」，隨即被批評是封建，已不適合當今社會發展。

講座分為「男子漢專場」和「女生專場」，在前者，授課老師向男學生普及陰陽五行學說，提出「每個人生下來都有陰陽兩面，如果不加注意，不能約束自己，就會顯露出陰面特徵，阻礙自身發展」。他又把男人分為弱夫、暴夫、丈夫三類，「鼓勵男生做一個勇於承擔責任的大丈夫」。

而在後者，授課老師提出「女生應該向一朵棉花，棉花潔白、溫暖、柔和、平等、綿長」，PPT寫道「棉花潔白如玉，所以姑娘必須要清白，守身如玉。腳不踏邪地，眼不視斜物（邪書），心無邪念（網聊）」，圖片下方還寫有「做姑娘的要懂得自重、自愛，姑娘上街穿的特別少，裙子特別短，露胳膊、露腿、還露肚臍，男孩子看到會動邪念。萬惡淫為首！造成這個惡誰來負責呢？這是自己作賤自己！」

一名女學生參加講座後表示「女生要自己愛自己，潔身自好，守身如玉，沒有邪念，不邪聽、邪看，穿衣守規矩，不應與男生勾肩搭背」。不過事件傳開後，許多網友不認同講座內容，認為如此價值觀過於封建，諷刺道「女德班開課了」。但也有網友表示贊同，還稱希望全校師生都能聽進去。

據悉，涉事老師已非首次在該校做同類講座，2019年，他亦曾提出將女性比作棉花的言論。在那次講座，校方還按照十項對「美麗女生」的界定，在中一各班評選出三名「美麗女生」。而對於今次講座惹爭議，校方工作人員回應稱，授課老師屬該校老師，「她個人比較關心心理學」。但對於開設講座的原因，工作人員表示不清楚。而事後，在學校公眾號上講述該次講座的文章已被下架。

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文章授權轉載自《香港01》

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