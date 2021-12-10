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「老娘本來就是你的上帝」 女大生無理辱罵致外送員申請離職

香港01 / 撰文：陳進安
女大學生近日點外賣時出錯，卻辱罵外賣員，發語音稱「老娘本來就是你的上帝」等。美團外賣示意圖，非新聞當事者。（路透）
女大學生近日點外賣時出錯，卻辱罵外賣員，發語音稱「老娘本來就是你的上帝」等。美團外賣示意圖，非新聞當事者。（路透）

安徽新聞出版職業技術學院一名女大學生近日點外賣時出錯，卻辱罵外送員，稱「老娘本來就是你的上帝」等，結果致該美團外送員心理大受影響，因而提出離職申請。

網傳聊天記錄顯示，該女學生地址填寫的是安徽新聞出版職業技術學院-南門，卻疑留錯電話，與外送員聯繫改送西門。外送員再次配送時，表示希望她能道謝一聲，不料對方發語音稱：「老娘本來就是你的上帝，我不命令你命令誰？你現在在這兒打工，你就是我兒子……」聊天記錄曝光後隨即引發爭議，許多網友紛紛對女學生行為感到不齒。

涉事外送員回應時表示，網傳的是完整對話記錄，他用手機錄屏，沒作任何刪減，處理流程符合平台規定。受到事件困擾，他無心工作，提出辭職，並直言事件讓他很傷心也很失望，強調「最起碼表面上的尊重應該是有的，畢竟我們也是靠自己的雙手努力賺錢的」。

不過他也稱自己其實很捨不得這份工作，在之前的工作當中，他也遇到過很多溫馨的人和事，包括站點的兄弟姐妹們都幫過很多忙。他又稱事後平台和站點一直在積極地維護他的個人權益，給他時間調整，並安排工作人員為其作心理疏導。至於美團一名工作人員已證實事件，透露外送員目前在考慮返崗。

至於安徽新聞出版職業技術學院工作人員表示，女學生已道歉，外送員也接受了，並表示不會把影片上傳到網上，而校方亦聯繫了家長。他表示，該女學生是一名新生，校方希望輿論能寬容點，給其改正錯誤的機會，後續學校亦會以此為戒，在校內展開三觀教育。

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文章授權轉載自《香港01》

外送員 大學生

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