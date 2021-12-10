京港高鐵贛深段 今通車

中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）9日披露，京港高鐵贛州至深圳段（簡稱「京港高鐵贛深段」）將於2021年12月10日開通運營，南昌、贛州至深圳的最快旅行時間，分別由4小時42分、5小時32分壓縮至3小時30分、1小時49分，江西與粵港澳大灣區間形成快速客運通道，贛閩粵原中央蘇區將迎來發展新機遇。

鐵路部門9日開始發售京港高鐵贛深段動車組列車車票。京港高鐵贛深段北起江西省贛州市，南至廣東省深圳市，途經江西省贛州市和廣東省河源、惠州、東莞、深圳等地市，線路全長434公里，設計時速350公里，全線共設贛州西、信豐西、龍南東、定南南、和平北、龍川西、河源北、河源東、博羅北、惠州北、仲愷、東莞南、光明城13座車站，其中贛州西站、光明城站為既有車站。

國鐵集團表示，京港高鐵贛深段今日建成通車後，鐵路部門將安排開行動車組列車22對，初期運營時速300公里。2022年1月10日全國鐵路運行圖調整時，將按照日常線、周末線、高峰線安排列車開行，單日開行動車組列車最高達92對。

國鐵集團表示，京港高鐵贛深段是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網京港（台）通道的重要組成部分，北接已經通車運營的京港高鐵昌贛段，南連既有的廣深港高鐵和杭深高鐵，形成華中地區連通粵港澳大灣區的快速客運通道。這一段高鐵的建成通車，將進一步完善區域路網結構，極大便利沿線民眾出行，對贛閩粵原中央蘇區融入粵港澳大灣區發展，構建「蘇區+灣區」聯動發展新模式，具有十分重要的意義。