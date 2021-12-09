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浙江本土染疫近60 西湖西溪景區暫停大型活動

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
浙江省三個城市爆發本土新冠疫情。澎湃新聞
浙江省三個城市爆發本土新冠疫情。澎湃新聞

中國大陸近日本土疫情重燃，人口眾多的浙江寧波、紹興、杭州三地陸續報告新冠肺炎確診病例。據澎湃新聞報導，自12月5日以來，截至9日15時，三地累計報告本土確診病例24例，無症狀感染者35例，總共59例。

其中，寧波累計報告確診病例10例、無症狀感染者15例；紹興累計報告確診病例12例、無症狀感染者15例；杭州累計報告確診病例2例、無症狀感染者5例。

目前，浙江省累計排查密切接觸者2,224人，次密接者11,395人。累計核酸採檢202.81萬人份，已出結果152.45萬人份，除上述感染者外其他均為陰性。

在此之前，由於繼寧波之後，浙江紹興上虞、杭州蕭山7日陸續出現本土疫情，浙江省疾控中心比對分析後指出，上虞、蕭山兩地疫情與近期省外疫情相關聯，屬同一傳播鏈。

不過，浙江省衛健委主任張平表示，疫調顯示，寧波鎮海區疫情為獨立疫情，與上虞、蕭山疫情無本地關聯；而上虞、蕭山疫情有高度關聯性。

為應對疫情迅速升溫，紹興市政府今公告，從2021年12月9日16時起，全市啟動Ⅰ級應急響應；另一方面，杭州西湖西溪景區要求控制公共場所接待規模，不超過核定容量的50%，並暫停景區內一切大型活動，博物館、紀念館等封閉場所接待人數不超過核定人數的50%；景區內各飯店、餐館按容量50%控制就餐人數，隔位就坐，鼓勵顧客打包帶走消費。

今晨，浙江省衛健委通報，12月8日0-24時，全省新增確診病例12例(其中寧波市3例，紹興市9例)，新增無症狀感染者13例(其中杭州市1例，寧波市3例，紹興市8例，韓國輸入1例)。

疫情 新冠肺炎 紀念館

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