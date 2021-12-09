中國批准首款COVID-19特效藥 可降低78％死亡率

中央社 / 台北9日電

中國國家藥監局昨天公布，已應急批准中國首款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）特效藥；陸媒表示，這款中和抗體療法將可降低78%的住院和死亡率

中國國家藥品監督管理局官網公布，國家藥監局8日應急批准騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）註冊申請。「這是我國首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯合治療藥物」。

據表示，兩款藥品聯合用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年（12至17歲，體重大於或等於40公斤）患者

澎湃新聞報導，稍早前在全球6個國家、111個臨床試驗機構進行的837例患者三期臨床試驗結果顯示，該抗體組合藥物可降低78%的住院和死亡率，而且給藥組在治療28天後零死亡，對照組則有8例死亡。

至於目前來勢洶洶的新變種病毒Omicron會否影響該藥物中和抗體療效一事，騰盛博藥尚未公布相關訊息。

上述消息引起廣泛關注，陸媒第一財經引述知情人士說，這款中和抗體藥物每劑人民幣8000元（約新台幣3.5萬元），而美國中和抗體藥物平均每劑則為2000美元（約新台幣5.5萬元）。

患者 死亡率 北京

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