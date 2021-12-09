聽新聞
test
0:00 / 0:00
合肥中歐班列 已開行2000列
一列滿載安徽本土白色家電產品的合肥中歐班列8日從合肥北站物流基地開行，將經二連浩特口岸一路向北，駛往俄羅斯沃爾西諾。本列為美菱專列，共發運100標準箱。此趟列車的發運，標誌著合肥中歐班列自2014年開行以來，累計開行達到2000列。
中新社報導，合肥中歐班列開行亮點頻出，高貨值已成為合肥中歐班列的品牌形象，今年單列貨值超千萬美元的超20列，超500萬美元的突破百列。
此外，合肥中歐班列定製服務成為特色。合肥中歐班列創新「坐商變行商」營銷模式，先後開闢合肥中歐班列「+阜陽」「+蕪湖」「+宣城」等城際定向班列，服務範圍已覆蓋安徽省16個地市。開行「江淮號」「奇瑞號」「美的號」「美菱號」「康寧號」等企業定製專列200餘列，安徽企業本土化率達60%左右，切實服務本土企業「走出去」。
今年11月29日，大陸國家發展改革委印發「關於做好『十四五』首批國家物流樞紐建設工作的通知」，合肥正式獲批陸港型國家物流樞紐，這是長三角區域首個陸港型國家物流樞紐。
合肥中歐班列作為助推國際物流發展的重要載體，將家電、汽車、太陽能光伏、液晶顯示屏等安徽「智」造輸往亞歐大陸。
2021年以來，合肥中歐班列開行新增4個國家、22個國際站點，實現點對點直達德俄法等14個國家，漢堡、赫爾辛基等57個國際節點城市。
合肥國際陸港相關官員說，下一步，合肥國際陸港將充分發揮中歐班列的戰略通道作用，以企業精品定製班列為特色，突出長三角區域差異化發展，提高中歐班列運行效率和效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言