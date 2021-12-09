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合肥中歐班列 已開行2000列

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
12月8日，合肥中歐班列發運的第2000列班列駛離合肥北站物流基地，將駛往俄羅斯沃爾西諾。（中新社）
12月8日，合肥中歐班列發運的第2000列班列駛離合肥北站物流基地，將駛往俄羅斯沃爾西諾。（中新社）

一列滿載安徽本土白色家電產品的合肥中歐班列8日從合肥北站物流基地開行，將經二連浩特口岸一路向北，駛往俄羅斯沃爾西諾。本列為美菱專列，共發運100標準箱。此趟列車的發運，標誌著合肥中歐班列自2014年開行以來，累計開行達到2000列。

中新社報導，合肥中歐班列開行亮點頻出，高貨值已成為合肥中歐班列的品牌形象，今年單列貨值超千萬美元的超20列，超500萬美元的突破百列。

此外，合肥中歐班列定製服務成為特色。合肥中歐班列創新「坐商變行商」營銷模式，先後開闢合肥中歐班列「+阜陽」「+蕪湖」「+宣城」等城際定向班列，服務範圍已覆蓋安徽省16個地市。開行「江淮號」「奇瑞號」「美的號」「美菱號」「康寧號」等企業定製專列200餘列，安徽企業本土化率達60%左右，切實服務本土企業「走出去」。

今年11月29日，大陸國家發展改革委印發「關於做好『十四五』首批國家物流樞紐建設工作的通知」，合肥正式獲批陸港型國家物流樞紐，這是長三角區域首個陸港型國家物流樞紐。

合肥中歐班列作為助推國際物流發展的重要載體，將家電、汽車、太陽能光伏、液晶顯示屏等安徽「智」造輸往亞歐大陸。

2021年以來，合肥中歐班列開行新增4個國家、22個國際站點，實現點對點直達德俄法等14個國家，漢堡、赫爾辛基等57個國際節點城市。

合肥國際陸港相關官員說，下一步，合肥國際陸港將充分發揮中歐班列的戰略通道作用，以企業精品定製班列為特色，突出長三角區域差異化發展，提高中歐班列運行效率和效益。

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