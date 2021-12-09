陸企開通歐洲首個地鐵項目

中國鐵建國際集團披露，當地時間12月7日下午，中國鐵建參建的中國大陸企業在歐洲首個地鐵工程—莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目正式開通。俄羅斯總統普亭以視訊連線形式出席通車儀式，宣布莫斯科地鐵第三換乘環線10個車站開通。

中新社報導，2017年1月，中國鐵建中標莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目，這是全球最長地鐵環線—全長70公里的莫斯科地鐵第三換乘環線的一部分，這也是俄羅斯首次在地鐵施工領域引進中國大陸企業。

當前，莫斯科地鐵客運量居歐洲第一，世界第二。市民每天乘坐地鐵的平均距離約14.5公里。業內人士稱，1950、60年代，蘇聯地鐵專家幫助中國大陸規劃設計了第一條地鐵—北京地鐵1號線，中國鐵建的前身鐵道兵是當時1號線施工主力軍。

當前，莫斯科地鐵第三換乘線西南段片區居住著約34萬居民，10餘萬居民居住在新車站的步行範圍內。西南段的建成將使當地居民日常通勤時間減少40%。

通過莫斯科地鐵項目的成功實施，中國鐵建在俄打響了品牌，接連進入設計諮詢、軌道交通、房建總承包、高速公路、跨境索道等多個領域。在四年半的建設過程中，中國鐵建研發出可耐零下30攝氏度低溫的5台盾構機，分別以俄羅斯熱播劇「爸爸的女兒們」中五個女兒的名字命名。

據中國鐵建國際集團表示，在中俄建設者的合力下，項目部克服新冠疫情影響，攻克了盾構下穿運營中的百年鐵路、老舊地鐵車站和水量豐富的古河道等多項世界級難題。