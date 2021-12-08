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金融反腐不停 中國印鈔造幣總公司董事陳耀明主動投案
中共「金融反腐」行動持續進行！12月8日，據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省監委消息：中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受紀律審查和監察調查。
根據官方履歷顯示，陳耀明於1964年1月出生，湖南衡陽人，大學本科學歷，1984年8月參加工作，1996年3月加入中國共產黨。
他長期任職於中國印鈔造幣總公司，歷任中國印鈔造幣總公司綜合計畫處幹部、副主任科員、主任科員，防偽印刷公司籌備組成員，海南華森實業公司(印製公司下屬企業)副總經理、總經理，上海印鈔廠副廠長等職。
2001年8月至2021年1月，任中國印鈔造幣總公司黨委委員、副總經理。2021年1月至今，任中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事。12月，陳耀明主動投案。
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