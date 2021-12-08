玩命關頭真實版？貨車公路上遭撬門偷竊 3飛車賊快速盜貨
一路飛車一路偷竊，以為是知名電影《玩命關頭》的情節，竟然在中國大陸1條高速公路上演。中國網絡近日流傳1段行車記錄儀影片，只見1輛貨車正在公路上奔馳，但其後車門卻被3名黑衣人撬開，並盜走車內貨物，賊人手法相當熟練，在全程車速沒有減慢下都能順利完事。影片引起熱議，目前已交該地區警方偵辦。
大陸媒體報道，事發於中國河南商丘的高速公路上，從片段可見，1輛正在行駛中的貨車後門被打開，另有1小型貨車尾隨，並有至少3名黑衣人不斷盜取前車車廂內的貨物。據知情人士指出，偷盜用的貨車是改裝車，前面有升降器輕鬆掛住大貨車的保險桿，然後用氣焊或大鉗子將貨車的門打開，將內部物品偷走。
柳河鎮派出所工作人員表示，目前一直在追查，現時每天從晚上8時至翌日早上6時，都安排人員在該路段巡邏。而寧陵縣公安局亦已成立了偵辦組，正在調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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