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1歲童遇溺命危 懷胎4月護理師跪地半小時搶救

香港01 / 撰文：朱利安
江西省南昌市1名男童在池塘遇溺，幸獲附近1名女護理師搶救，在5天後康復出院。（人民網影片截圖）
江西省南昌市1名男童在池塘遇溺，幸獲附近1名女護理師搶救，在5天後康復出院。（人民網影片截圖）

救治病人是醫護天職，江西省南昌市早前發生男童溺水意外，1歲8個月大的男童在池塘遇溺，1名女護理師見狀不顧自己懷胎4個月，立即跪地為男童做心肺復甦（CPR），持續了半小時，直至救護車到場。救人片段其後在網上瘋傳，大批網友紛紛讚好，更稱她為「最美的南丁格爾」和「白衣天使」。

據報道，事發於11月25日上午，懷孕4個月的孫姓女護理師正前往探望舅父，甫到舅父家，便聽到附近池塘邊有人大聲哭喊，許多途人圍觀。護理師怕出了意外，趕忙跑到池塘邊查看，得知1名男童遇溺獲救上水，但躺在路邊全身蒼白，頸動脈沒有搏動，命懸一線。

護理師得悉男童的情況後立即跪地，並為男童做心外壓和人工呼吸，持續半小時，其間着途人幫忙報案，直至救護車到場後才鬆手。據報孫姓女子為南昌大學第二附屬醫院的「95後」護理師。

跪地救人的片段其後在網上瘋傳，網友紛紛讚好，留言「太感動了！說不出為什麼眼淚要出來了！」、「天使在人間」、「這是一份擔當，更是一份善良」、「救了孩子，也救了一個家庭，太棒了」。因搶救及時，男童最終轉危為安，在事發5天後出院，家人在男童出院當天，亦親身向護理師致謝。

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文章授權轉載自《香港01》

護理師 溺水 懷孕

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