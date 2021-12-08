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中歐班列齊魯號 已逾4500列

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

山東高速集團表示，自2018年10月統籌運營以來，中歐班列（齊魯號）累計開行超4500列，開通城市間線路50條，可直達一帶一路沿線22個國家52個城市，並通過海鐵聯運將服務拓展到日本、韓國及英國。

山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司董事長張仰進表示，2018年10月，山東統一命名的中歐班列（齊魯號）首發，實現了品牌、班次、平台等「五個統一」，先後推出「日韓陸海快線」、「上合快線」、「魯歐快線等班列產品，輻射上合組織5個成員國、3個觀察員國的30多個城市。

中歐班列（齊魯號）構建了東連日韓、西接歐亞的國際物流大通道，成為山東打造對外開放新高地的重要載體，為深度融入一帶一路建設、服務構建新發展格局提供有力支撐。

張仰進說，今年第四季度，班列新增「滿洲裡（境）-濟西」、「藍村西-阿拉山口境」2條線路，圖定線路達8條，緩解了圖定線路少、開行計畫受限等問題。　

張仰進表示，自統籌運營以來，中歐班列（齊魯號）累計實現進出口貨值約400億元（人民幣，下同），為山東企業開行定製化專列205列，吸引30餘戶企業落戶山東。增開的冷鏈專列、跨境電商等特色專列，暢通了國際冷鏈物流新通道，為跨境電商提供國際合作新路徑。　　

數據顯示，2019年、2020年、2021年1-11月，中歐班列（齊魯號）分別開行1054列、1506列、1597列。其中，2020年累計運輸抗疫物資價值約4.78億元，促進了沿線國家和地區的抗疫合作和經貿往來。今年1-10月，中歐班列（齊魯號）出口貨值142億元，同比增長29%。

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