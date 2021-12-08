快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

廣西推進多式聯運 織密交通網絡

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區副主席費志榮6日表示，廣西建設世界一流水平的國際樞紐海港，推動西部陸海新通道（平陸）運河等重大項目盡快開工建設，多舉措織密通達國內主要城市和東盟國家的快速交通網絡。 　　

中新社報導，2021中國公路學會智慧交通年會6日在南寧開幕。費志榮表示，廣西沿海、沿邊、沿江，是中國面向東盟開放合作的前沿和窗口，廣西現代化綜合交通運輸體系建設力爭達到中國西部領先水平。 　　

數據顯示，廣西十三五期間累計完成交通投資超6000億元人民幣，綜合交通網總里程突破14萬公里。今年1—10月，廣西綜合交通投資同比增64.6%。中國交通運輸部近期將廣西列入全國首批交通強國建設重點單位，明確廣西在推進交通運輸高水平開放，打造多層次國際樞紐，推動國際運輸便利化等方面開展試點工作。

為暢通中國和東盟的運輸網絡，廣西攜手東盟共建西部陸海新通道，實施大能力運輸通道建設行動，推動平陸運河、黃桶至百色鐵路盡快開工，加快建設一批重大交通基礎設施項目，從東中西三線全面暢通內陸地區通往北部灣的主通道，推動西部陸海新通道成為貫通南北、銜接陸海、協同沿線的經濟大動脈。 　　

作為西部陸海新通道海鐵聯運樞紐，廣西北部灣港集裝箱吞吐量躋身世界前40位，海鐵聯運班列從2017年至2020年增長25倍，今年力爭突破6000列。廣西將織密北部灣港海運網絡，拓展至東盟等航線，至2023年新增航線11條，新增吞吐能力9000萬噸。 　　

據介紹，廣西推進多式聯運體系建設，構建中國—東盟多式聯運聯盟。以「百色一號」果蔬綠色專列為基礎的「貫通歐亞大陸的公鐵聯運冷鏈物流通道」示範工程，將東南亞國家和中國華南地區的蔬果運輸到中國華北、東北地區，再將糧油、水果運返，形成南北農產品物資運輸雙通道、雙循環。

同時，廣西提升通往邊境口岸路網條件。中國首條直通中越邊境口岸的高鐵—廣西防城港至東興鐵路今年11月全線隧道貫通，為竣工創造有利條件。廣西9個口岸中，東興、友誼關、水口、龍邦口岸已有高速公路直通，通往5個口岸的高速公路正在建設。

航線 高速公路 人民幣

延伸閱讀

中蒙最大陸路口岸迎雙喜

廣西五口岸 拚通高速

女警追賊摔倒！路過大叔掃堂腿「神助攻」後離去 超硬背景曝光

廣西企業經營汶萊摩拉港 效率提升

相關新聞

大陸多地傳公務員減薪 他年薪被降21.5萬上網訴苦

大陸傳出多地出現公務員減薪潮，本月陸續表示收到減薪通知，減幅達到兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、廣東、福建、上海等...

大陸動畫狼不抓羊了 業者：已開啟「羊狼和平新時代」

據上海《澎湃新聞》報導，針對有網友反映大陸知名動畫《喜羊羊與灰太狼》裡，灰太狼已經不捉羊了，對於童年動畫變調心裡很不是滋...

13歲女被迫賣淫 嫖客心疼施救「自己也是人父」

陝西一名13歲少女休學在市區打工，被誘騙至西安陪酒，進而被迫「接客」，幸而遇到一名嫖客心疼她的遭遇，表示「自己也是孩子父...

遭寶馬司機打到失聰 拄拐男：我懂法不還手但絕不私了

江蘇昆山一小區4日發生寶馬車主因道路通行問題掌摑拄拐男子事件，影片在網上公開後引發廣泛關注。被打的顧先生出現失聰，頭疼等...

江蘇數十城管粗暴「圍搶」老人甘蔗 網友怒：這是搶劫

江蘇南通在日前數十名身著「靜通市容」保安制服人員，將一名老人包圍，並將其販賣的甘蔗悉數「沒收」，老人急到失聲痛哭。

金融反腐不停 中國印鈔造幣總公司董事陳耀明主動投案

中共「金融反腐」行動持續進行！12月8日，據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省監委消息：中國印鈔造幣總公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。