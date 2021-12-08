廣西推進多式聯運 織密交通網絡

廣西壯族自治區副主席費志榮6日表示，廣西建設世界一流水平的國際樞紐海港，推動西部陸海新通道（平陸）運河等重大項目盡快開工建設，多舉措織密通達國內主要城市和東盟國家的快速交通網絡。

中新社報導，2021中國公路學會智慧交通年會6日在南寧開幕。費志榮表示，廣西沿海、沿邊、沿江，是中國面向東盟開放合作的前沿和窗口，廣西現代化綜合交通運輸體系建設力爭達到中國西部領先水平。

數據顯示，廣西十三五期間累計完成交通投資超6000億元人民幣，綜合交通網總里程突破14萬公里。今年1—10月，廣西綜合交通投資同比增64.6%。中國交通運輸部近期將廣西列入全國首批交通強國建設重點單位，明確廣西在推進交通運輸高水平開放，打造多層次國際樞紐，推動國際運輸便利化等方面開展試點工作。

為暢通中國和東盟的運輸網絡，廣西攜手東盟共建西部陸海新通道，實施大能力運輸通道建設行動，推動平陸運河、黃桶至百色鐵路盡快開工，加快建設一批重大交通基礎設施項目，從東中西三線全面暢通內陸地區通往北部灣的主通道，推動西部陸海新通道成為貫通南北、銜接陸海、協同沿線的經濟大動脈。

作為西部陸海新通道海鐵聯運樞紐，廣西北部灣港集裝箱吞吐量躋身世界前40位，海鐵聯運班列從2017年至2020年增長25倍，今年力爭突破6000列。廣西將織密北部灣港海運網絡，拓展至東盟等航線，至2023年新增航線11條，新增吞吐能力9000萬噸。

據介紹，廣西推進多式聯運體系建設，構建中國—東盟多式聯運聯盟。以「百色一號」果蔬綠色專列為基礎的「貫通歐亞大陸的公鐵聯運冷鏈物流通道」示範工程，將東南亞國家和中國華南地區的蔬果運輸到中國華北、東北地區，再將糧油、水果運返，形成南北農產品物資運輸雙通道、雙循環。

同時，廣西提升通往邊境口岸路網條件。中國首條直通中越邊境口岸的高鐵—廣西防城港至東興鐵路今年11月全線隧道貫通，為竣工創造有利條件。廣西9個口岸中，東興、友誼關、水口、龍邦口岸已有高速公路直通，通往5個口岸的高速公路正在建設。