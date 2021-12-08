京港合作 香港機場客運大樓啟建

第二十四屆北京．香港經濟合作研討洽談會（簡稱京港洽談會）上，京港雙方「雲啟動」香港國際機場第三跑道客運大樓和站坪工程項目。據悉，這是京港兩地目前在基礎設施領域規模最大的合作項目。

本屆京港洽談會於12月6日至7日在北京和香港分別設立會場、以線上方式舉辦，以「融入新格局，開啟新征程」為主題，共安排12項活動，包括開幕式暨京港合作推介大會、10項專題活動以及展示與投資諮詢洽談活動。

開幕式上，在北京市市長陳吉寧、香港特別行政區行政長官林鄭月娥，以及京港兩地嘉賓的共同見證下，香港國際機場第三跑道客運大樓和站坪工程啟動。項目總建築面積約31萬平方米，包括客運大樓、近機位停機坪、遠機位停機坪、聯絡道、滑行道、附屬樓及站坪內市政工程等。項目預計2024年建成運營，屆時，香港國際機場年均客運量預計達1億人次，年貨運吞吐量預計達900萬噸。

香港機場管理局行政總裁林天福致辭時表示，此次啟動的項目是香港國際機場三跑道系統項目的關鍵工程之一，在整個系統項目中處於十分重要的地位，將有效完善香港國際機場第三跑道系統，進而極大提升香港國際機場的貨物運輸和旅客承載能力。

北京城建集團董事長陳代華在致辭中表示，集團將發揮北京企業全產業鏈優勢，按期完成建設任務，為香港構建「機場城市」、發展香港經濟貢獻北京國企力量。

自1997年以來，京港洽談會已舉辦了23屆，共累計促成簽約重大項目556個。在本屆京港洽談會上，京港兩地現場簽約11個項目，其中合作協議1個、投資項目10個，涉及生物醫藥、人工智能、生命健康、新能源等重點領域，簽約金額折合88.14億美元。