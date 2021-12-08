快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

京港合作 香港機場客運大樓啟建

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第二十四屆北京香港經濟合作研討洽談會（簡稱京港洽談會）上，京港雙方「雲啟動」香港國際機場第三跑道客運大樓和站坪工程項目。據悉，這是京港兩地目前在基礎設施領域規模最大的合作項目。

本屆京港洽談會於12月6日至7日在北京和香港分別設立會場、以線上方式舉辦，以「融入新格局，開啟新征程」為主題，共安排12項活動，包括開幕式暨京港合作推介大會、10項專題活動以及展示與投資諮詢洽談活動。

開幕式上，在北京市市長陳吉寧、香港特別行政區行政長官林鄭月娥，以及京港兩地嘉賓的共同見證下，香港國際機場第三跑道客運大樓和站坪工程啟動。項目總建築面積約31萬平方米，包括客運大樓、近機位停機坪、遠機位停機坪、聯絡道、滑行道、附屬樓及站坪內市政工程等。項目預計2024年建成運營，屆時，香港國際機場年均客運量預計達1億人次，年貨運吞吐量預計達900萬噸。

香港機場管理局行政總裁林天福致辭時表示，此次啟動的項目是香港國際機場三跑道系統項目的關鍵工程之一，在整個系統項目中處於十分重要的地位，將有效完善香港國際機場第三跑道系統，進而極大提升香港國際機場的貨物運輸和旅客承載能力。

北京城建集團董事長陳代華在致辭中表示，集團將發揮北京企業全產業鏈優勢，按期完成建設任務，為香港構建「機場城市」、發展香港經濟貢獻北京國企力量。

自1997年以來，京港洽談會已舉辦了23屆，共累計促成簽約重大項目556個。在本屆京港洽談會上，京港兩地現場簽約11個項目，其中合作協議1個、投資項目10個，涉及生物醫藥、人工智能、生命健康、新能源等重點領域，簽約金額折合88.14億美元。

香港 機場 北京

延伸閱讀

香港觀光從業員多停工兼職 盼「通關」仍待北京決定

香港高房價有解？ 地產商響應「共同富裕」5折試點賣房

彭博：港交所推廣業務 擬設紐約代表處

香港增3國列A組高風險地區 再1機組人員確診

相關新聞

大陸多地傳公務員減薪 他年薪被降21.5萬上網訴苦

大陸傳出多地出現公務員減薪潮，本月陸續表示收到減薪通知，減幅達到兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、廣東、福建、上海等...

大陸動畫狼不抓羊了 業者：已開啟「羊狼和平新時代」

據上海《澎湃新聞》報導，針對有網友反映大陸知名動畫《喜羊羊與灰太狼》裡，灰太狼已經不捉羊了，對於童年動畫變調心裡很不是滋...

13歲女被迫賣淫 嫖客心疼施救「自己也是人父」

陝西一名13歲少女休學在市區打工，被誘騙至西安陪酒，進而被迫「接客」，幸而遇到一名嫖客心疼她的遭遇，表示「自己也是孩子父...

遭寶馬司機打到失聰 拄拐男：我懂法不還手但絕不私了

江蘇昆山一小區4日發生寶馬車主因道路通行問題掌摑拄拐男子事件，影片在網上公開後引發廣泛關注。被打的顧先生出現失聰，頭疼等...

江蘇數十城管粗暴「圍搶」老人甘蔗 網友怒：這是搶劫

江蘇南通在日前數十名身著「靜通市容」保安制服人員，將一名老人包圍，並將其販賣的甘蔗悉數「沒收」，老人急到失聲痛哭。

金融反腐不停 中國印鈔造幣總公司董事陳耀明主動投案

中共「金融反腐」行動持續進行！12月8日，據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省監委消息：中國印鈔造幣總公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。