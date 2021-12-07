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廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
矗立在珠江河畔的廣州市地標建築「廣州塔」。記者林宸誼/攝影
矗立在珠江河畔的廣州市地標建築「廣州塔」。記者林宸誼/攝影

大陸新冠肺炎疫情持續，廣東省文旅廳7日發布通知，要求嚴格執行跨省旅遊熔斷機制，各旅行社及線上旅遊企業3日起立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，待全省全部為低風險地區後，可自行恢復經營有關業務。

廣州白雲區3日在入境隔離酒店工作人員例行核酸檢測中，發現1起新冠陽性個案，該區均禾街文星酒店目前是中風險地區，截至6日，廣東未有新增本土感染個案。

廣州日報報導，廣東省文化和旅遊廳3日下發「關於暫停跨省團隊旅遊及『機票+酒店』業務的通知」表示，要嚴格做好轄區內旅行社外防輸入工作，不得經營出入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，不得以任何形式搞變通。旅行社及在線旅遊企業要暫停經營旅遊專列業務，嚴格控制旅遊團隊規模。

同時，嚴格執行跨省旅遊熔斷機制。3日起，立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務；全省全部為低風險地區後，可自行恢復經營業務。但不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不得組織中高風險地區人員外出旅遊。

省內遊方面，要嚴格落實疫情防控措施。旅行社及在線旅遊企業要嚴格按照工作指南要求，從嚴從緊、從細從實，做好遊客招徠、組團、交通、食宿、遊覽等各處環節的疫情防控工作，嚴格控制旅遊團隊規模。

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