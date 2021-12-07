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最東端、最抗凍 牡佳高鐵正式通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸最東端高鐵─牡佳高鐵突破高寒6日開通運營。（新華社）
大陸最東端高鐵─牡佳高鐵突破高寒6日開通運營。（新華社）

大陸最東端高鐵—牡佳高鐵6日正式開通運營。牡佳高鐵位於黑龍江省東部，是瀋陽至佳木斯高速鐵路組成部分，線路南起牡丹江市，經雞西市、七台河市、雙鴨山市，終至佳木斯市，全長372公里，設計時速250公里，設七座客運車站，牡丹江至佳木斯最快約2小時10分鐘可達。

新華社報導，牡佳高鐵全線地處高寒地區，凍脹、雪害多發，建設者攻克低溫環境混凝土施工質量控制等多項技術難題，新建橋梁173座、隧道34座。

中國鐵路設計集團有限公司牡佳高鐵項目總工程師牛永平表示，牡佳高鐵是中國目前最「抗凍」的高鐵，建設者全面總結了之前高緯度嚴寒地區高速鐵路防寒的設計建造經驗，通過選用耐寒電力信號設備、安裝道岔融雪系統等措施，確保高寒地區列車的行車安全。

此次牡佳高鐵配備的動車組，能夠在零下3、40攝氏度環境下運行，鐵路部門對車體結構、電氣系統、制動系統、給水衛生、門窗設備、轉向架等進行了十幾項改造，使得動車組能適應低溫風雪等天氣。

此外，針對動車轉向部位的自動融冰除雪設備，採用低壓溫水噴掃方式，提高清冰雪作業效率；自然災害及異物監測系統可以幫助動車在風雪中感知溫度、風力等數值，沿線監測站也可判斷風速、積雪厚度等，必要時動車可自動降速。

牡佳高鐵開通初期每日將安排開行動車組列車18對，對促進沿線資源型城市轉型升級、助力黑龍江省經濟發展具有重要意義。

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