張吉懷高鐵開通 串起「世遺」景區

大陸湖南旅遊盛地張家界6日開通高鐵，張家界至吉首至懷化高速鐵路（以下簡稱張吉懷高鐵）6日正式開通運營。張吉懷高鐵結束了湖南湘西土家族苗族自治州不通高鐵的歷史，串聯起張家界武陵源、永順老司城遺址等「世遺」景區。 中新社報導，張吉懷高鐵位於湖南西北部，北起張家界西站，經湘西州吉首市、鳳凰縣及懷化市麻陽縣，引入懷化南站。全長245公里，設計時速350公里，設張家界西、芙蓉鎮、古丈西、吉首東、鳳凰古城、麻陽西、懷化南7座客運車站，輻射了湘西地區主要地市。

作為中國「八縱八橫」高速鐵路網的區域連接線，張吉懷高鐵北接黔常鐵路，南連滬昆高鐵、懷衡鐵路，讓湘西融入中國高鐵網。該線途經武陵源、天門山、芙蓉鎮、老司城遺址、猛洞河、鳳凰古城等著名風景區，是名副其實「黃金旅遊線」。

張吉懷高鐵開通運營後，大幅縮短了當地通行的時空距離。過去，張家界到懷化最快需要3個半小時，現在只要1小時10分。