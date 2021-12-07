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張吉懷高鐵開通 串起「世遺」景區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
張家界至吉首至懷化高速鐵路開通運營，工作人員身著苗族服飾在首趟正式運營的張吉懷高鐵列車上為乘客表演。（新華社）
張家界至吉首至懷化高速鐵路開通運營，工作人員身著苗族服飾在首趟正式運營的張吉懷高鐵列車上為乘客表演。（新華社）

大陸湖南旅遊盛地張家界6日開通高鐵，張家界至吉首至懷化高速鐵路（以下簡稱張吉懷高鐵）6日正式開通運營。張吉懷高鐵結束了湖南湘西土家族苗族自治州不通高鐵的歷史，串聯起張家界武陵源、永順老司城遺址等「世遺」景區。 　　中新社報導，張吉懷高鐵位於湖南西北部，北起張家界西站，經湘西州吉首市、鳳凰縣及懷化市麻陽縣，引入懷化南站。全長245公里，設計時速350公里，設張家界西、芙蓉鎮、古丈西、吉首東、鳳凰古城、麻陽西、懷化南7座客運車站，輻射了湘西地區主要地市。

作為中國「八縱八橫」高速鐵路網的區域連接線，張吉懷高鐵北接黔常鐵路，南連滬昆高鐵、懷衡鐵路，讓湘西融入中國高鐵網。該線途經武陵源、天門山、芙蓉鎮、老司城遺址、猛洞河、鳳凰古城等著名風景區，是名副其實「黃金旅遊線」。

張吉懷高鐵開通運營後，大幅縮短了當地通行的時空距離。過去，張家界到懷化最快需要3個半小時，現在只要1小時10分。

高鐵 遺址 武陵

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