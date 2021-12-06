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緩解養老難 大陸28省設獨生子女「陪護父母假」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
6日，河北省級醫養結合試點單位滄州青縣康泰養老護理中心護理人員與老年人一起摺紙。（新華社）
6日，河北省級醫養結合試點單位滄州青縣康泰養老護理中心護理人員與老年人一起摺紙。（新華社）

大陸獨生子女政策施行了30多年，現有獨生子女大約1.8億人。隨著這代獨生子女的父母進入老年，其養老問題引人關注。截至目前，已有28省設立獨生子女父母護理假。

近期，大陸多省份密集修改當地人口與計劃生育條例，在修改後的條例中，多地增設了獨生子女陪護父母假。

比如，修改後的《甘肅省人口與計劃生育條例》規定，在提倡一對夫妻生育一個子女期間的獨生子女家庭，獨生子女父母年滿60周歲，患病或者生活不能自理的，其子女所在單位給予每年不少於15日的陪護假（護理假）。

修改後的《湖南省人口與計劃生育條例》規定，獨生子女父母年滿60周歲，因病住院治療期間，其子女每年可累計享受15天的獨生子女父母護理假，視為出勤。

湖南省此前對外公布的《湖南省人口與計劃生育條例（修正案草案）》徵求意見稿中，在「修改依據和理由」一欄中提到：獨生子女父母步入老年後，面臨在生病住院期間無人照料、動手術無人簽字等困難，設立獨生子女父母護理假，讓獨生子女在父母住院期間有時間照料父母，解除年老獨生子女父母的現實困難，有利於保障響應官方號召、實行計劃生育家庭的合法權益。

該文件還提到，據了解，現行地方性法規中，天津、山西、內蒙古、河南、湖北、廣西、黑龍江、福建、海南、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、寧夏、新疆等16個省份已明確獨生子女父母護理假。本輪地方性法規修改中，12個省份擬增加獨生子女父母護理假。

也就是說，截至目前，已有28個省份設立獨生子女父母護理假（陪護假）。

據第一財經報導，大陸人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整說，中國大陸現有獨生子女大約1.8億人。探索設立獨生子女父母護理假制度，特別符合60歲以上老人們的實際需求，具有很強的現實針對性。

另一方面，無論是延長的產假、增設育兒假、護理假等假期，職工在休假期間，薪酬、福利待遇不變。董玉整分析，這些確實增加了用人單位的用工成本。不過，用人單位要充分調動本單位的各種資源，從本單位的實際出發，合理安排各類假期，包括必要時實行彈性工作制，優化配置人力資源，讓員工在充分合法享受各類假期的同時，更加自覺地做好本職工作。

生育 內蒙古

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