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被拐14年兒子終尋獲 電影「親愛的」真人全家大團圓

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
孫海洋夫婦在深圳CID大廈見到了自己被拐14年的兒子「小卓卓」，一家人相擁哭泣。（新浪微博照片）
孫海洋夫婦在深圳CID大廈見到了自己被拐14年的兒子「小卓卓」，一家人相擁哭泣。（新浪微博照片）

12月6日13時許，在深圳、聊城兩地公安見證下，孫海洋夫婦在深圳CID大廈見到了自己被拐14年的兒子「小卓卓」。一家人相擁哭泣，久久不願鬆開。至此，備受關注的14年尋子故事劃上一個圓滿的休止符。

綜合陸媒報導，在現場，山東省聊城市陽谷縣公安局民警葉爭宣讀了DNA比對鑒定報告書，確認了孫海洋夫婦與孩子孫卓DNA比對成功。

深圳市公安局刑事偵查局一大隊副大隊長朱江表示，目前已經抓獲涉嫌拐賣小卓卓的嫌疑人吳某某，案件正在進一步深挖擴線。

2007年，4歲的小卓卓被一陌生男子拐走，從此與親生父母失聯。十幾年來，孫海洋沒有停止過尋找兒子。他到處散發傳單，懸賞20萬尋求線索，自己的店舖也掛上了懸賞招牌。孫海洋尋子的消息傳遍大街小巷，隨後，陳可辛導演以此為原型拍攝了電影《親愛的》。該片是2014年出品的一部打拐題材電影。

據了解，2004年12月19日，廣東省茂名市楊某青夫婦到深圳羅湖公安機關報警，稱兒子楊某弟（時年3歲）於當天上午在家附近失蹤。2007年10月10日，湖北省監利縣孫某飛（別名：孫海洋，電影《親愛的》原型人物之一）到深圳南山公安機關報警，稱兒子孫卓（時年4歲）前一天在幼兒園附近失蹤。同年12月28日，廣東省深圳市彭某英到南山公安機關報警，稱兒子符某濤（時年4歲）當天下午在家附近失蹤。

3宗案件發生後，深圳市公安機關高度重視，先後成立專案組全力偵辦案件。專案組於今年9月至11月期間，先後發現並確認2名山東籍男子和1名湖北籍男子為當年被拐的符某濤、孫某、楊某弟。發現相關線索後，專案組迅速派員赴山東、湖北開展順線追蹤、破案解救工作。

在山東、湖北公安機關全力協助下，初步查明受害人符某濤當年在居住小區玩耍時，被犯罪嫌疑人吳某龍拐走帶至山東聊城其二哥吳某玉家中撫養至今；孫某被吳某龍拐走後，經親戚介紹被送給聊城的國某立夫婦撫養；楊某弟被犯罪嫌疑人曹某坤拐走後，被湖北恩施田某撫養。在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，公安機關成功將吳某龍等9名犯罪嫌疑人抓獲歸案，目前相關案件正在進一步偵辦中。

公安 深圳 失蹤

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