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女子吃剩菜後高燒不退證實罹患腦炎 醫生：因冰箱培養細菌

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名女子吃下剩菜而感染，入住加護病房四天，經醫生檢查後證實患上腦炎。圖／ingimage
大陸一名女子吃下剩菜而感染，入住加護病房四天，經醫生檢查後證實患上腦炎。圖／ingimage

為了避免浪費，有些民眾會將吃剩的外食打包做隔夜菜，中國大陸卻有一名女子吃了剩菜，因病菌感染入住加護病房，經醫生檢查後證實罹患腦炎。

綜合《環球網》等大陸媒體報導，廣州省黃埔區一名56歲陳姓女子，在一場聚會時打包了炒雞飯，放冰箱兩天後食用，卻突然高燒不退，期間更出現抽搐。陳姓女子入住加護病房四天，最高燒至42℃；經醫生檢查後，在該女子的腦脊液以及血清中找到「李斯特菌」，並證實她的顱內感染。

醫生指出，「李斯特菌」擁有高度殺傷力，是具有嚴重危害的食源性疾病之一，但會因應個體的年齡以及免疫狀況，呈現不同的感染反應；例如李斯特菌進入免疫功能正常的身體中，只會有輕微的徵狀，而且很快能夠自癒，但如果受感染者是孕婦、老人、兒童等免疫力低的群體，則有致命的風險。

陳姓女子的腦脊液、血清中找到「李斯特菌」，醫生證實她的顱內感染。圖擷自環球網
陳姓女子的腦脊液、血清中找到「李斯特菌」，醫生證實她的顱內感染。圖擷自環球網

由於大部分細菌在4℃以下環境難以生長，適應在0-45℃溫度下的李斯特菌能繼續生存在冰箱冷藏區，並迅速生長繁殖，增加冰箱內食物受感染的風險，因此該菌也有「冰箱的殺手」之稱。

為避免受感染，民眾應該留意即食食品的有效日期，並將冰箱的冷藏區設定在4.4℃以下；而冰箱中的食品不應長期存放，包裝開封後的食物更要徹底加熱，才能將李斯特菌滅活。除此之外，免疫力低的群眾應控制生冷食品的攝入份量，降低感染李斯特菌的風險。

冰箱 外食 隔夜菜

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