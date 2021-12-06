聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子吃剩菜後高燒不退證實罹患腦炎 醫生：因冰箱培養細菌
為了避免浪費，有些民眾會將吃剩的外食打包做隔夜菜，中國大陸卻有一名女子吃了剩菜，因病菌感染入住加護病房，經醫生檢查後證實罹患腦炎。
綜合《環球網》等大陸媒體報導，廣州省黃埔區一名56歲陳姓女子，在一場聚會時打包了炒雞飯，放冰箱兩天後食用，卻突然高燒不退，期間更出現抽搐。陳姓女子入住加護病房四天，最高燒至42℃；經醫生檢查後，在該女子的腦脊液以及血清中找到「李斯特菌」，並證實她的顱內感染。
醫生指出，「李斯特菌」擁有高度殺傷力，是具有嚴重危害的食源性疾病之一，但會因應個體的年齡以及免疫狀況，呈現不同的感染反應；例如李斯特菌進入免疫功能正常的身體中，只會有輕微的徵狀，而且很快能夠自癒，但如果受感染者是孕婦、老人、兒童等免疫力低的群體，則有致命的風險。
由於大部分細菌在4℃以下環境難以生長，適應在0-45℃溫度下的李斯特菌能繼續生存在冰箱冷藏區，並迅速生長繁殖，增加冰箱內食物受感染的風險，因此該菌也有「冰箱的殺手」之稱。
為避免受感染，民眾應該留意即食食品的有效日期，並將冰箱的冷藏區設定在4.4℃以下；而冰箱中的食品不應長期存放，包裝開封後的食物更要徹底加熱，才能將李斯特菌滅活。除此之外，免疫力低的群眾應控制生冷食品的攝入份量，降低感染李斯特菌的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言