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「湘西最美高鐵」 張吉懷高鐵開通

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
張吉懷高鐵線穿梭在美麗的湘西。（香港文匯網）
張吉懷高鐵線穿梭在美麗的湘西。（香港文匯網）

6日上午9時許，大陸張家界至吉首至懷化高速鐵路正式開通運營，張家界至長沙車程縮至2.5小時。湖南省長毛偉明在吉首東站出席開通儀式，並宣布張吉懷高鐵開通。張吉懷高鐵由於連接了湘西多處美麗景點，被稱為「湘西最美高鐵」，也結束張家界無高鐵的日子。

據香港文匯網，2016年12月開工建設的張吉懷高鐵，是大陸「八縱八橫」高速鐵路網的區域連接線，位於湖南省西部，北接黔常鐵路，南連滬昆高鐵、懷邵衡鐵路，由湖南省與國鐵集團合資建設，全長245公里、總投資376.5億元、設計時速350公里。

線路設張家界西、芙蓉鎮、古丈西、吉首東、鳳凰古城、麻陽西、懷化南等7座客運車站。開通運營後，鐵路部門將安排開行動車組列車16對，初期運營時速300公里。

作為湖南省「十大基礎設施項目」之一，張吉懷高鐵建成通車，對改善沿線民眾出行條件、促進鄉村振興，以及深度融入「一帶一路」和長江經濟帶發展、加快建設社會主義現代化新湖南具有重大意義。

張吉懷高鐵還串聯起了武陵源、天門山、芙蓉鎮、矮寨大橋、鳳凰古城等眾多著名景區。高鐵開通運營後，將吸引更多遊客前往湘西觀光旅遊，為湘西及湖南的旅遊業發展注入新的生機和活力。

高鐵 一帶一路

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