台灣幼教師 泉州播撒希望種子

「教育是生命影響生命的工作，希望我能帶動學生們燃起對幼兒教育行業的熱忱。」台灣青年教師李湘淩表示，見證了大陸5年來幼兒教育行業的發展，感到未來希望滿滿。

中新社報導，來自台灣台南市的李湘淩如今是泉州紡織服裝職業學院教育學院副院長，在她眼中，台灣幼兒教育理念與大陸雖有些許不同，但屬於正常現象，身為教師需要因地制宜做好教育理論與實踐的融合。

教育理論與教育實踐相結合，是李湘淩在台灣花蓮教育大學讀碩士時導師高傳正對她的忠告。在這樣的理念下，碩士畢業後她在台灣花蓮、台東等地的幼兒園任教5年，方才繼續讀博士。

2016年，希望尋找更多就業機會的李湘淩經同事介紹到大陸，先後任教於莆田學院、泉州幼兒師範高等專科學校、泉州紡織學院，慢慢地，她喜歡上泉州這座城市。在大陸的任教生活對李湘淩而言十分溫馨，也讓她能更用心地投入教學事業中。

「在教學過程中我發現，許多學生對自己的未來是迷惑、彷徨的，就像我剛上大學時一樣。」李湘淩說，她大學的專業並非幼兒教育，而是聽從家人的建議選擇了土木工程。後來她發現土木工程並不適合自己，在老師的幫助下才尋找到了心儀的幼兒教育專業。

李湘淩希望自己也能成為這樣的老師，引領學生找到未來的發展方向，而不是虛度時光。經驗豐富、理論扎實、語言風格幽默的李湘淩很快得到了學生們的歡迎。

她經常在上課時分享在幼兒園的工作經驗，鼓勵學生們親身實踐教學，還會幫助實習的同學進行教學排練，緩和他們初次教學的緊張情緒。

隨著在大陸任教時間的增長，李湘淩已經融入泉州的生活。2018年她的丈夫也到泉州，目前在黎明職業大學任教，弟弟也開始在泉州創業。

李湘淩表示，孩子是未來的希望，幼兒教育是在播撒希望的種子，會盡全力貢獻所長，幫助更多家庭建立正確的育兒觀，協助教育單位培養更多優秀的幼教人才。