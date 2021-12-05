快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃湘菜辣到打噴嚏要求免費 遭餐廳拒絕後男子憤怒摔杯離場

香港01 / 文．孫聖然
近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單。圖／西部決策
近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單。圖／西部決策

湘菜（又稱湖南菜）是中國的八大菜系之一，以辣味豐富而著稱。惟近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單，引發熱議。

據「西部決策」報道，事發於周五（3日），有6人在湖南長沙一間湘菜館用餐時，因無法忍受菜品辣度而紛紛狂打噴嚏。他們還認為，菜辣到無法進食，剩下太多，並以此為由要求餐廳工作人員免單。

而在餐廳工作人員表明無法免單，並願意贈送果汁以解決問題時，其中一名男子情緒激動地喊道「是覺得我吃不起一個飲料嗎？」，並將手中的玻璃杯用力摔在地上後，一行人揚長而去。

近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單。圖／西部決策
近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單。圖／西部決策

據現場視頻畫面顯示，餐廳工作人員被嚇到手抖。而餐廳亦為了其他顧客的用餐體驗並未有阻攔。

事件登上微博熱搜，網民熱議：

霸王餐，真霸王」、「這種應該報警處理吧」、「這不就是吃不起嗎，吃湘菜不知道辣嗎」、「新的吃霸王餐技巧，去川渝菜館吃飯說辣，去上海菜館說甜，去北方菜館說鹹，去海鮮菜館說腥。找一個壯實的發脾氣摔杯子，一個接戲的邊扶邊勸邊往外走。你學會了麽」。

延伸閱讀：

一餐可飲54支豆奶食7斤蝦　湖南漢因食量太大被自助餐廳列黑名單

新冠肺炎｜山東一密接者曾於武漢參加300人會議　首次核酸呈陰性

文章授權轉載自《香港01》

霸王餐 上海 海鮮

延伸閱讀

同樣瓶裝水 超商和檳榔攤差價高！網友揭內幕：黑心食品

冬天必備羽絨外套？網友點出「兩關鍵」不推薦

怎麼唸？學生名字見「6個牛」 網友喊：太牛了

住男友家發現有「家庭特殊習慣」 她尷尬：把我當自己人？

相關新聞

一周逾300確診 內蒙兩官遭免職

大陸新冠肺炎疫情持續延燒，其中，內蒙古過去一周急增超過三百例新冠肺炎本土確診病例，兩名官員被追責，分別是扎賚諾爾區公安局...

中國首位冷凍人預計30年後「復活」 丈夫有新戀情：我是人有正常慾望

49歲的肺癌患者展文蓮2017年完成55個小時的降溫程序，被放入零下196°C的液氮罐，成為中國首例接受人體全身冷凍術的人。其丈夫桂軍民表示，選擇冷凍是希望未來的醫學可以治好她，也期待能跟妻子重逢。

吃湘菜辣到打噴嚏要求免費 遭餐廳拒絕後男子憤怒摔杯離場

湘菜（又稱湖南菜）是中國的八大菜系之一，以辣味豐富而著稱。惟近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單，引發熱議。

山丹馬場 世界最高高鐵客運站

12月5日10時許，嘉峪關南至西安北D2696次動車組列車停靠山丹馬場站，標誌著蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務，是世...

女子吃剩菜後高燒不退證實罹患腦炎 醫生：因冰箱培養細菌

為了避免浪費，有些民眾會將吃剩的外食打包做隔夜菜，中國大陸卻有一名女子吃了剩菜，因病菌感染入住加護病房，經醫生檢查後證實罹患腦炎。

兩岸微流行／廢話文學 陸網風行

「聽君一席話，如聽一席話」、「為什麼要說我懶，明明我什麼都沒做」，這種有點搞笑、「說了等於沒說」的廢話，最近在大陸網路上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。