吃湘菜辣到打噴嚏要求免費 遭餐廳拒絕後男子憤怒摔杯離場

湘菜（又稱湖南菜）是中國的八大菜系之一，以辣味豐富而著稱。惟近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單，引發熱議。

據「西部決策」報道，事發於周五（3日），有6人在湖南長沙一間湘菜館用餐時，因無法忍受菜品辣度而紛紛狂打噴嚏。他們還認為，菜辣到無法進食，剩下太多，並以此為由要求餐廳工作人員免單。

而在餐廳工作人員表明無法免單，並願意贈送果汁以解決問題時，其中一名男子情緒激動地喊道「是覺得我吃不起一個飲料嗎？」，並將手中的玻璃杯用力摔在地上後，一行人揚長而去。

近日，一行人在湖南長沙吃湘菜時，因被辣到接連打了數個噴嚏，而要求餐廳免單。圖／西部決策

據現場視頻畫面顯示，餐廳工作人員被嚇到手抖。而餐廳亦為了其他顧客的用餐體驗並未有阻攔。

事件登上微博熱搜，網民熱議：

「霸王餐，真霸王」、「這種應該報警處理吧」、「這不就是吃不起嗎，吃湘菜不知道辣嗎」、「新的吃霸王餐技巧，去川渝菜館吃飯說辣，去上海菜館說甜，去北方菜館說鹹，去海鮮菜館說腥。找一個壯實的發脾氣摔杯子，一個接戲的邊扶邊勸邊往外走。你學會了麽」。

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文章授權轉載自《香港01》