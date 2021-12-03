變種病毒Omicron來勢洶洶 北京嚴陣以待防範影響冬奧

距離北京冬奧舉辦進入倒數63天，對於Omicron變種病毒株來勢洶洶，北京冬奧組委新聞宣傳部部長、北京市委宣傳部常務副部長趙衛東表示，會持續觀察和評估相關情況可能對北京冬奧會產生的影響。

據大陸國務院新聞辦發布的訊息，趙衛東表示，北京冬奧組委之前與國際奧委會等聯合發布第一版防疫手冊，有關防範措施經過嚴謹科學評估，經歷早前測試賽的檢驗，在保障安全、防範疫情發生擴散方面行之有效。

他表示，官方將在本月內發布第二版防疫手冊，針對遠端防控、疫苗接種、閉環管理、核酸檢測等採取措施，最大限度降低境外輸入風險，疫情防控是北京冬奧會成功舉辦的關鍵。

趙衛東說，大區域閉環範圍內的註冊人員可以通過專用高鐵、24小時班車，或收費卡出租車服務，在北京、延慶及張家口三個賽區自由流動，以滿足閉環內個性化出行需求。

組委會會為閉環內的入境註冊人員，在離境前48小時內提供核酸檢測服務以及證明，以滿足國際旅途所需。至於賽後選擇留在中國境內工作或生活的入境人員，則需要根據情況進行集中隔離，期滿後方可離開閉環。

趙衛東說，北京冬奧會將不會面向境外觀眾開放。目前正研究和制定境內觀眾需要遵守的具體疫情防控要求，以及票務安排，一經確定會及時向社會發布。