海圖會廈門登場 逾300家參展

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第十七屆海峽兩岸圖書交易會12月2日在廈門開幕，並精選了60多幅海峽兩岸創意海報設計大賽優秀作品展出。（中新社）
第十七屆海峽兩岸圖書交易會12月2日在廈門開幕，並精選了60多幅海峽兩岸創意海報設計大賽優秀作品展出。（中新社）

第十七屆海峽兩岸圖書交易會（以下簡稱「海圖會」）12月2日在廈門拉開帷幕，吸引兩岸335家出版單位攜新書、暢銷書和精品書參展。

新華社報導，本屆海圖會秉承「書香兩岸，情繫中華」主題，展館總面積20000平方公尺，其中主會場展區設立「主題出版」「出版產業」「發行產業」「版權貿易」和「數字（數位）出版」等板塊。根據疫情防控要求，主會場邀請專業客商參會。

本屆海圖會設立展位（展台）359個，近10萬冊圖書「一站式」展陳，其中，台版圖書由廈門外圖集團整體引進，共設39個展位、26個展台，展出圖書近2萬種，囊括台灣近年來出版的新書、重點書和暢銷書。

廈門外圖集團有限公司董事、國際事業群總經理吳畇希表示，本屆海圖會首次將兩岸合編的「宋畫全集·第四卷」引進大陸並展出。

「該卷收錄了宋人繪畫223件（套），包括台北故宮博物院繪畫中的三大鎮館之寶：范寬《谿山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》等精品。」吳畇希說，「這卷於2021年1月正式結集出品，是兩岸書業界經過16年鍥而不捨合作出版的最新成果。」

當天還舉辦兩岸出版合作簽約儀式，一批代表性合作項目在現場對接、洽談和簽約。同時還設立了兩岸版權貿易對接會，邀請兩岸參加56場對接洽談活動。

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