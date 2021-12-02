時隔半月 北京出現1名COVID-19陽性反應者

北京市通報，今天出現1名COVID-19本土陽性反應者，28日晚間自哈爾濱進入北京海淀區。海淀區政府表示，凡是與這名病例「時空交集」者須及時報告，並暫時居家不要外出。

這是北京時隔15天沒有出現確診病例或核酸檢測陽性反應者後，再度檢出陽性反應者。北京上次出現確診病例的疫源，是10月下旬來自西北省區的本土疫情。至於這名陽性反應者由於來自哈爾濱，疫源有可能是最新一波來自內蒙滿洲里的本土疫情。

根據北京市官方通報，這名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性反應者常住哈爾濱，26日在哈爾濱與確診病例在密閉空間有接觸。28日晚間搭乘南航班機抵達北京大興機場，隨即前往海淀區住所，並曾下樓購物。

通報指出，這名陽性反應者曾於29日下午外出購物，30日全天及12月1日上午均未外出；1日上午接獲哈爾濱市疾控人員電話通知須接受核酸檢測，下午前往醫檢中心進行核酸檢測後返回住所，未再外出；今天被檢測出呈陽性反應。

海淀區政府表示，已第一時間啟動應急響應，立即開展流調清查，對相關人員活動涉及海淀區軌跡的「琨御府」小區東區採取管控措施，同時啟動相關區域人員接受核酸檢測。下一步將加快疫情調查溯源和核酸檢測，快速清查風險人員，嚴格落實管控。

區政府並強調，凡與這名陽性反應者存在「時空交集」者，須在做好個人防護的前提下，及時向所在社區和單位報告，並暫時居家不要外出。