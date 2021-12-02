旅美華僑邵子平 南京參選人大代表

江蘇南京1日選舉新一屆區鎮兩級人大代表，因持有大陸身分證遭註銷台灣戶籍的旅美華僑邵子平，積極參選南京鼓樓區人大代表，並在投票站鄭重地投下自己的選票，「這是我一生中第一次行使中華人民共和國公民依法享有的政治權利，我非常珍惜。」他強調，要竭盡全力推動兩岸交流，「希望早日看到兩岸和平統一。 」

邵子平曾於1996年將尋獲唯一記錄南京大屠殺暴行的動態影像「馬吉影片」、協助促成「拉貝日記」公諸於世。

香港大文匯報報導，在全南京參加換屆選舉的674萬市民中，邵子平是一位特殊的選民，在南京度過童年的他，是前外交官邵毓麟之子，12歲到台灣，自1996年從聯合國人力資源與法規部門退休後，於2003年定居北京。

2018年12月4日，獲知長期在大陸生活的邵子平因無大陸身分證生活不便，南京市破例為他恢復戶籍。而內政部移民署在2019年3月發出公函，通報廢止邵在台灣地區戶籍。

在自己戶籍地南京鼓樓區觀音里社區，邵子平每天步行至少1萬步，向選區居民介紹自己：「曾發現並向世界公佈美國馬吉牧師1937年拍攝的日軍在南京大屠殺暴行的默片和德國商人記錄南京大屠殺的『拉貝日記』，有力駁斥了日本右派否認大屠殺的謊言。2000年7月30日，被家鄉授予『南京好市民』榮譽稱號。」

邵子平說：「台灣註銷我的戶籍，而作為南京市民，我獲得選舉與被選舉權，我很珍惜！」得知邵子平已是85歲高齡，南京有市民勸他「回家享福」，但邵子平卻回答：「能服務家鄉就是享福！」

「邵老的精神可嘉，我挺欽佩他的。」南京谷里農民蔬菜平價店老闆葛維全已經與邵子平成為忘年交，他說：「邵老12歲離開南京，後來在美國、德國學到許多先進的管理經驗，這種報效祖國、推動兩岸和平統一的真誠令人敬佩。」