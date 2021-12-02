上海、北京又增本土疫情 通報3人染疫

在大陸國家衛健委今晨通報，1日全大陸僅有內蒙古呼倫貝爾市出現本土新冠肺炎病例後，截至2日傍晚，上海、北京分別再次傳出本土疫情。其中，上海新增2例本土確診病例，為一對外地來滬的母女，官方指稱，「暫未發現與此前疫情有關」，疫調仍在持續進行中。

據上海市衛健委傍晚召開的發布會通報，截至12月2日17時，上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例，市、區疫情防控應急處置機制立即啟動，全面展開流行病學調查等措施。

通報指稱，這對母女分別為74歲和44歲，11月18日從外地搭乘高鐵來上海，在此之前於外地居住兩個月，上海住所位於浦東新區花木街道牡丹路某社區。病例自述，11月27日起已有輕微不適，12月1日晚因發燒赴醫院求診後，確診為新冠肺炎，兩人均已接種兩劑次疫苗。

受此影響，上海緊急對排查到有關的14,208人，現有6,351人核酸檢測為陰性，其餘仍在採樣中。目前，上海已累計有4個中風險地區。

另據央視報導，12月2日，北京市海淀區1名來京人員核酸檢測結果為陽性，該名人員常住於黑龍江哈爾濱市，11月26日和哈爾濱市的確診病例在密閉空間有接觸。11月28日時，該員搭乘飛機抵達北京大興國際機場，居住點在海淀區琨禦府，目前該區已經啟動應急響應，加速排查相關風險人員。

在此之前，大陸國家衛健委於今晨通報，12月1日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例73例。其中，境外輸入病例20例，本土病例53例（均在內蒙古呼倫貝爾市），另有一名本土無症狀感染者，也在內蒙古呼倫貝爾市。