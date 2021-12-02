快訊

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹知情：去年已離職

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海、北京又增本土疫情 通報3人染疫

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸上海、北京兩大城市又出現本土疫情。取自澎湃新聞
大陸上海、北京兩大城市又出現本土疫情。取自澎湃新聞

在大陸國家衛健委今晨通報，1日全大陸僅有內蒙古呼倫貝爾市出現本土新冠肺炎病例後，截至2日傍晚，上海、北京分別再次傳出本土疫情。其中，上海新增2例本土確診病例，為一對外地來滬的母女，官方指稱，「暫未發現與此前疫情有關」，疫調仍在持續進行中。

據上海市衛健委傍晚召開的發布會通報，截至12月2日17時，上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例，市、區疫情防控應急處置機制立即啟動，全面展開流行病學調查等措施。

通報指稱，這對母女分別為74歲和44歲，11月18日從外地搭乘高鐵來上海，在此之前於外地居住兩個月，上海住所位於浦東新區花木街道牡丹路某社區。病例自述，11月27日起已有輕微不適，12月1日晚因發燒赴醫院求診後，確診為新冠肺炎，兩人均已接種兩劑次疫苗。

受此影響，上海緊急對排查到有關的14,208人，現有6,351人核酸檢測為陰性，其餘仍在採樣中。目前，上海已累計有4個中風險地區。

另據央視報導，12月2日，北京市海淀區1名來京人員核酸檢測結果為陽性，該名人員常住於黑龍江哈爾濱市，11月26日和哈爾濱市的確診病例在密閉空間有接觸。11月28日時，該員搭乘飛機抵達北京大興國際機場，居住點在海淀區琨禦府，目前該區已經啟動應急響應，加速排查相關風險人員。

在此之前，大陸國家衛健委於今晨通報，12月1日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例73例。其中，境外輸入病例20例，本土病例53例（均在內蒙古呼倫貝爾市），另有一名本土無症狀感染者，也在內蒙古呼倫貝爾市。

上海 內蒙古 新冠肺炎

延伸閱讀

兩岸互動冷 鄭文燦揭桃渝論壇、桃港雙城交流喊卡原因

柯文哲臉書發文共機擾台 簡舒培：中國看得到臉書嗎？

多次反疫苗…保守派宗教電視台 64歲創辦人染疫亡

中國新病例8成本土...冬奧運動員禁入京 北京居民「回京難」

相關新聞

上海、北京又增本土疫情 通報3人染疫

在大陸國家衛健委今晨通報，1日全大陸僅有內蒙古呼倫貝爾市出現本土新冠肺炎病例後，截至2日傍晚，上海、北京分別再次傳出本土...

周江勇落馬後空缺3個月 劉捷任杭州市委書記

前中共杭州市委書記周江勇8月落馬時曾引發震撼，經過3個多月的空缺，官方宣布，此職務由前中共貴州省委常委劉捷「空降」擔任。...

大陸官方聲稱 正快速推進Omicron疫苗研發

隨著美國也出現首例Omicron病毒確診者，目前全球至少有24個國家和地區發現該毒株。大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫...

中寮鐵路明日通車 昆明至萬象最快約10小時可達

大陸國鐵集團2日發布，連接雲南昆明和寮國萬象、全線採用中國大陸標準的中寮鐵路3日全線開通營運，寮國自此邁入鐵路運輸時代。

外送員在麻辣燙裡尿尿 消費者接獲通知時已經吃下肚

點外賣已成為許多人日常生活的一部分，但安徽蕪湖卻傳出，當地一名外送員在將麻辣燙送給消費者時，竟然在電梯裡解開褲擋，直接在...

香港退學潮：師生倍速流失 多數選擇離港

港媒《立場新聞》報導，香港中學校長會與香港中文大學香港學生能力國際評估中心周三 (12月1日) 發布一份報告，調研結果顯示2020至2021學年度，香港學生退學人數上升1.7倍至4460人，等於平均每校有32名學生退學，而當中有6成學生選擇離開香港。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。