中寮鐵路明日通車 昆明至萬象最快約10小時可達

大陸國鐵集團2日發布，連接雲南昆明和寮國萬象、全線採用中國大陸標準的中寮鐵路3日全線開通營運，寮國自此邁入鐵路運輸時代。

澎湃新聞報導，中寮鐵路是與大陸鐵路網直接連通的國際鐵路，線路北起西南的昆明市，向南經玉溪市、普洱市、西雙版納自治州，過大陸磨憨鐵路口岸和寮國磨丁鐵路口岸，進入寮國北部地方，繼續向南經琅南塔省、烏多姆賽省、瑯勃拉邦省、萬象省，到達寮國首都萬象市。

中寮鐵路開通營運後，昆明至磨憨最快5小時20分可達，磨丁至萬象最快3時20分可達。加上口岸通關時間，旅客從昆明至萬象最快10小時左右可達。

中寮鐵路營運初期，全線投入營運的有昆明、玉溪、元江、普洱、西雙版納、孟賽、瑯勃拉邦、萬榮、蓬洪、萬象等25座車站。

大陸國鐵集團相關負責人介紹，中寮鐵路穿越眾多山脈和水系，沿線地質結構複雜，具有高地熱、高地應力、高地震烈度和活躍的新構造運動、活躍的地熱水環境、活躍的外動力地質條件、活躍的岸坡淺表改造過程等特點，修建難度極大。

新建的玉溪至磨憨段2015年12月開工建設、磨丁至萬象段2016年12月開工建設，中寮兩國建設者克服各種困難和疫情影響，貫通了安定隧道、森村二號隧道、友誼隧道等167座隧道，建成了瑯勃拉邦湄公河特大橋、元江雙線特大橋等301座橋樑，新建隧道、橋樑總長達712公里，占新建線路全長的76.5%；新建38座車站和32座牽引變（配）電所，架設了1,677公里電氣化鐵路接觸網。