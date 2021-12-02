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外送員在麻辣燙裡尿尿 消費者接獲通知時已經吃下肚

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
安徽蕪湖傳出，有外送員在消費者點的外賣中尿尿的噁心事件。（截圖自影片）
安徽蕪湖傳出，有外送員在消費者點的外賣中尿尿的噁心事件。（截圖自影片）

點外賣已成為許多人日常生活的一部分，但安徽蕪湖卻傳出，當地一名外送員在將麻辣燙送給消費者時，竟然在電梯裡解開褲擋，直接在餐盒中尿尿，尿完還不忘搖晃均勻。大樓保全事後透過監視器發現異常隨即通報住戶，但這名倒霉的消費者說：「已將外賣吃掉了」。

據報導，這名外送員為大陸知名外送業者「美團」的外送員，目前已經因「尋釁滋事」被行政拘留14天。

電梯監視畫面顯示，這名外送員朝著放在地上的外賣餐盒尿尿後，還雙手捧著餐盒搖晃均勻，並用鼻子聞了聞，才走出電梯。

新浪網等媒體報導，這起事件發生在11月29日晚間11點半左右。視頻在微博上發布後，引發大陸民眾廣泛關注，網友們紛紛表示：太噁心了，應該嚴懲。

有報導稱，這名消費者事後在微信朋友圈中表示，「我吃的時候不知道啊，今早上才知道的，噁心死我了」，「再也不點外賣了」。

美團一名客服表示，已向上級反映，將和相關部門溝通，如果查證屬實會進一步處理。

這名消費者所在小區的街道辦事處人員則說，社區已經注意到此事。至於是否向外賣平台追責，需要看社區領導的具體安排，並表示後續會密切關注此事。

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