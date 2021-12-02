快訊

直播／今本土+0、無病歿！境外增17例 分自美英等10國入境

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

港研究：益生菌可提升COVID-19疫苗成效

中央社 / 香港2日電

香港一項研究發現，人體內的益生菌「青春雙歧桿菌」可以影響COVID-19疫苗的成效，相信增加這種桿菌可以提升疫苗的保護力。

這項研究由中文大學和香港大學的醫學院進行，是全球首個人體研究。

據公布，研究團隊於4至8月招募了138人進行相關研究，這些人都接種了兩劑疫苗；結果發現腸道內缺乏「青春雙歧桿菌」（Bifidobacterium adolescentis）的人，無論接種科興或「復必泰」（BNT）疫苗，抗體水平都較低。

研究認為，腸道微生態主宰人體免疫力對抗COVID-19，影響疫苗的成效及安全，腸道內的「青春雙歧桿菌」數量與接種疫苗後的抗體水平相關。

研究團隊認為，這種益生菌的某些成分可作為天然佐劑，促進抗體產生或促進免疫細胞新陳代謝。

據指出，「青春雙歧桿菌」數量會隨著年齡及使用抗生素等下降，這意味著透過補充「青春雙歧桿菌」，可提高疫苗成效，增強保護力。

延伸閱讀

提高疫苗完整覆蓋率 政院：不排除賣場隨到隨打、舉辦抽獎

終於等到疫苗不用搶 蘇貞昌：要去打第二劑了

拚第三劑！英國再向輝瑞、莫德納加購「1.14億劑疫苗」

Omicron侵美、我疫苗16輪首日開打 指揮中心14:00說明

相關新聞

距今6,700年 大陸發現世界上年代最早的大規模稻田

大陸國家文物局1日在北京召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，公布五大重要考古成果，其中包括位於浙江省餘姚市距今約6,...

外送員在麻辣燙裡尿尿 消費者接獲通知時已經吃下肚！

點外賣已成為許多人日常生活的一部分，但安徽蕪湖卻傳出，當地一名外送員在將麻辣燙送給消費者時，竟然在電梯裡解開褲擋，直接在...

香港退學潮：師生倍速流失 多數選擇離港

港媒《立場新聞》報導，香港中學校長會與香港中文大學香港學生能力國際評估中心周三 (12月1日) 發布一份報告，調研結果顯示2020至2021學年度，香港學生退學人數上升1.7倍至4460人，等於平均每校有32名學生退學，而當中有6成學生選擇離開香港。

哈爾濱鼓勵主動核酸檢測 一旦結果呈陽性獎金4.3萬元

為鼓勵民眾主動接受核酸檢測，黑龍江省哈爾濱市2日公告，對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適，主動前往醫療機構就診並說明情況...

大陸日增53例本土確診 官方稱「動態清零」是防疫法寶

根據大陸國家衛健委通報，12月1日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例73例。其中境外輸入病例20例，本土病例53例。當天...

上海營造生育友好工作環境 激發女性科技人才創新活力

上海17個部門近日聯合印發「關於支持女性科技人才在上海市建設具有全球影響力的科技創新中心中發揮更大作用的若干措施」（以下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。