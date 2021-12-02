香港退學潮：師生倍速流失 多數選擇離港

港媒《立場新聞》報導，香港中學校長會與香港中文大學香港學生能力國際評估中心周三 (12月1日) 發布一份報告，調研結果顯示2020至2021學年度，香港學生退學人數上升1.7倍至4460人，等於平均每校有32名學生退學，而當中有6成學生選擇離開香港。

該調研也顯示，過去一年香港教師離職人數達987人，等於平均每校約7.1位教師離職。跟前一年相比，該人數上升近一倍。在離職教師中，移民或提早退休的人數大幅上升，有10年以上教學經驗的教師更超過5成。

該調研是在今年9月至10月中進行的，總共有140名中學校長完成填寫。該報告強調，調查是純粹從教育的角度來探討議題，不涉及任何政治考量。報告顯示，2020至2021學年度，學生退學的人數較前兩年上升1.7倍，其中又以初中的退學情況更為嚴重。

在教師離職的部分，2020至2021年度，教師離職的主要原因大多是個人或學校非能控制之因素，包含社會整體風氣丶教育政策與課程改變丶家庭成員考量與教育專業的地位。在此之前的兩年，教師離職的主因大多是學校工作環境丶個人就業或晉升機會。

這份調研的結果顯示，學校對於學生退學與教師離職的趨勢感到不樂觀，多數學校認為趨勢會延續，更有少部分學校認為退學人數會進一步增加。學校也憂心，離職潮會影響其教育生態，造成教育人才流失，影響教學素質，並在招收學生上造成壓力。

報告中也提到，約有12%協助調研的校長表示未來3年內打算退休，另也有近13％的校長覺得自己去向未定，或考慮提早退休。該調研建議學校透過推行小班教學丶增加教師人手丶提高教師專業地位及其他方面來試圖解決學生退學與教師離職帶來的問題。

退學潮與離職潮的影響為何 ?

報告指出，這些現象都代表香港人才流失，恐直接影響香港發展。此外，報告也提到各個年齡層的教師均出現離職潮，學校出現青黃不接的情況，擔憂教育素質受影響。報告在結尾提出疑問：「教師丶學生離開本地教育體制，是否代表信心問題？如何重建社會對教育的信心？如何重建教育工作者對教育的信心？值得深思。」

自從《香港國安法》通過後，香港教育界便面臨極大壓力。今年9月11日，有近半世紀歷史的香港教育專業人員協會（簡稱教協）正式解散，香港各校也紛紛傳出教師離職潮。路透社9月曾報道，數名學校校長稱2021年教師的離職率約為正常的兩倍。

一名45歲的人文學科教師方先生就曾向路透社表示，他已在今年7月辭職丶移民英國。他表示自己在辭職當天向學校說：「如果有一天，有學生在樓下喊口號，我將不得不叫警察來逮捕我自己的學生。我做不到。」

香港教育局當時也回應路透社針對「教師離職潮」的相關提問，表示《香港國安法》並無影響教育部門或教學質量；教師離職可能是轉職或其他個人因素，並沒有人才流失的問題。香港教育局在聲明中說：「所謂的離職教師的指控是有偏見且沒有證據的。將這些個別教師的觀點視為一般教育專業人員的想法，這本身就具有誤導性，而且在統計學上也有偏差。」

(綜合報導)

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