上海營造生育友好工作環境 激發女性科技人才創新活力

上海17個部門近日聯合印發「關於支持女性科技人才在上海市建設具有全球影響力的科技創新中心中發揮更大作用的若干措施」（以下簡稱「措施」），以進一步激發上海女性科技人才創新活力。上海舉實措為女性科技人才創造生育友好型工作環境。

中新社報導，根據措施，上海鼓勵科研單位設立女性科研回歸基金，資助女性科研人員孕育後重返科研崗位；鼓勵在條件許可的前提下，通過實行彈性工作制等多種方式，為孕哺期女性科技人才創設友好工作環境。

措施要求對孕哺期女性科技人才適當放寬期限要求、延長評聘考核期限；允許女性科技人才因生育或處於孕哺期申請延長項目結題時間。

上海將在科技決策諮詢機構以及各類的重大科技戰略諮詢等科技活動中，提高高層次女性科技人才的參與度，鼓勵和吸引更多符合條件的女性專家進入上海科技專家庫、全球高層次科技專家信息平台等。

措施要求把培養支持女性科技人才納入浦東引領區的建設內容，引領女性科技人才在基礎研究和應用基礎研究，積體電路、生物醫藥以及人工智能三大先導產業領域中建功立業。

上海將在人才計畫體系中，創造條件吸納更多的女性科技人才參與；提升高層次女性科技人才國際影響力和活躍度，支持更多女性科技人才出國訪學、參加國際會議，推薦優秀女性科技人才到國際科技組織任職，培養一批具有國際視野、自主創新能力和全球科技治理經驗的高層次國際化女性科技人才。

上海將支持女性科技人才投身創新創業高質量發展。上海高新技術產業開發區、科技企業孵化器（眾創空間等）加強對女性科技創業者的支持力度，同等條件下予以優先支持，培育更多女性科技企業家。