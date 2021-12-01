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推綠色殯葬 廣西打造「骨灰撒海基地」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
廣西將擴大骨灰撒海活動輻射範圍，爭取將北海打造成為西南地區骨灰撒海基地。圖為廣西骨灰撒海活動儀式現場。（中新網）
廣西將擴大骨灰撒海活動輻射範圍，爭取將北海打造成為西南地區骨灰撒海基地。圖為廣西骨灰撒海活動儀式現場。（中新網）

據中新網報導，廣西壯族自治區民政廳30日透露，廣西積極踐行綠色生態理念，加強與西南地區其他省市接洽，將擴大骨灰撒海活動輻射範圍，爭取將北海打造成為西南地區骨灰撒海基地，「讓骨灰撒海成為該地區綠色節地生態殯葬新常態」。

報導稱，「第九屆廣西骨灰撒海活動」近日在北海舉辦，廣西海葬紀念園同時啟動。活動啟動儀式後，一個個裝著逝者骨灰的可降解骨灰罐，在親屬代表的見證下，伴隨著片片花瓣融入大海。本次活動共為民眾代撒骨灰809具，比去年增加161具，數量為歷年來最多。貴州省貴陽市連續第三年參加廣西骨灰撒海活動，參加人數逐年增加。

據介紹，廣西民政廳支持北海市390萬元人民幣建成廣西海葬紀念園。 2013年以來，共有4109名逝者的骨灰撒入了北部灣海域。

近年來，廣西推動「節地生態安葬方式」深入人心，節地生態安葬骨灰數量逐年增加。截至目前，廣西全區海葬、花壇葬、樹葬等節地生態葬共安葬遺體超過11000具。當地將進一步豐富節地生態葬形式，為民眾提供更多殯葬選擇，釋放殯葬改革紅利。

人民幣 樹葬 自治區

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