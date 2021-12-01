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雙城論壇／上海市長龔正：兩岸都是中國人 盼共圓中國夢

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上海市長龔正在1日舉行的雙城論壇上致詞表示，此次論壇必將進一步加深彼此的了解、凝聚更多的故事。記者林汪靜／攝影
上海市長龔正在1日舉行的雙城論壇上致詞表示，此次論壇必將進一步加深彼此的了解、凝聚更多的故事。記者林汪靜／攝影

備受矚目的台北上海雙城論壇1日登場，上海市長龔正在論壇上致詞表示，此次論壇必將進一步加深彼此的了解、凝聚更多的故事。他強調，「兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，兩岸同胞都是一家人，血脈相連骨肉天親，我們將繼續秉持兩岸一家親的理念，也期待兩地攜手努力呵護雙城合作的新篇章，共圓中華民族偉大復興的中國夢。」

雙城論壇1日採用台北與上海兩地視訊連線的方式舉行，龔正致詞指出，雙城論壇是兩岸城市交流的響亮品牌，2010年以來，上海與台北輪流舉辦雙城論壇，形成了長期交流的機制，目前已經簽署36項交流合作的備忘錄，在文化、教育、科技、衛生、體育、旅遊、產業等眾多關係民生福祉的領域，形成了積極成果，受到兩岸民眾的歡迎和肯定。

他說，特別是去年以來，面對嚴峻複雜的疫情形勢，雙方以視訊連線的方式延續了雙城論壇一年一度的約定，並透過線上線下相結合的方式舉辦雙城盃中小學生圍棋賽、兩岸青年短片大賽、創新創業交流等活動，也很高興看到台商連續4年參加中國國際進口博覽會，累計超過300家台企亮相進博會舞台。

龔正表示，當前上海正在深度深化建設國際經濟、國際金融、國際貿易、國際航運和國際科創這五個中心，持續深化全球資源配置功能，科技創新溯源功能、高端產業引領功能、開放自有門戶這四大功能，聚焦經濟數位化、生活數位化、和智力數位化這三個領域，來合力打造國際數位支付，全面提升城市能級和科技競爭力、全面增強城市的軟實力，加快建設具有世界影響力的社會主義國際現代化都市。他說，「台北作為世界一線城市，有許多值得上海學習借鑑的先進理念，我們也期待與台北分享經驗、加強合作。」

龔正強調，相信此次論壇避將進一步加深彼此的了解、凝聚更多的故事，「兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，兩岸同胞都是一家人，血脈相連骨肉天親。」將繼續秉持兩岸一家親的理念，一如既往的關心和支持台胞台企在滬發展，為台胞在上海學習、創業、就業、生活提供更多的便利，為台企來滬投資興業創造良好的環境。

此次論壇台北和上海還以雲端方式共同簽署「上海市與台北市創新科技交流合作」、「上海民族樂團與台北市立國樂團交流合作」、「上海動物園與台北市立動物園野生動物保育交流合作」三項備忘錄。

上海 雙城論壇 北市

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