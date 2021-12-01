台山石角鱔美食 吸引遊客
廣東台山川島有「東方夏威夷」美譽，沙灘沙質好，海水清澈，岸邊的餐廳絕大多數以經營海鮮為主，自台山成功入選首批大陸國家全域旅遊示範區後，旅遊綜合競爭力明顯增強，特色美食吸引不少遊客前去打卡。
中新社報導，當中著名的一道美食就是鱔魚，台山的石角鱔為蛇鱔的一種。石角鱔多數被沿海居民採用蒸、燜、焗、燒烹飪，其肉嫩味鮮的口感令人回味良久。
台山石角鱔是四季常見的鮮活海產食材之一。餐廳商家稱，石角鱔單條重量普遍半公斤左右，個頭超1公斤的較為少見，雖然個頭不算特別大，但勝在肉質肥美。
還有是漁民曬製的石角鱔乾，與其他鱔乾不一樣的地方，是它曬乾後都能看到表皮的斑紋，只有沿海居民才懂得欣賞和愛吃這種鱔乾。
台城街道富城市場一銷售海味乾貨的老闆娘表示，石角鱔乾在市場上較為少見，多數是漁民為滿足自家食用或贈送給親戚朋友而曬製的，她賣的這些是之前有客人訂製時讓船家多曬出來的。
看得見海、望得到山、品得到文化的著名僑鄉台山，當地越來越多的特色美食，包括石角鱔等漁家風味菜，與海島度假、濱海風光、僑鄉文化、溫泉養生、田園生態等特色，受到遊客青睞。
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