福州都市圈 推進建設

新冠肺炎疫情衝擊了許多人的經濟生活，使原本就「搶破頭」的公務員考試更加火熱，中國大陸今年「國考」就首度突破200萬人報考，熱門職缺甚至出現「萬中選一」情況，令人咋舌。不過，在大陸論壇「豆瓣」上，也有很多人討論和分享「公務員請辭」現象，由此引發的熱議，套用大陸脫口秀金句就是：「宇宙（人生）的盡頭真的是公務員嗎？」

2021-12-01 00:18