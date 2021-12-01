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福州都市圈 推進建設
福州都市圈發展規劃實施動員會暨2021年福州都市圈（閩東北）重大基礎設施互聯互通建設工作推進會29日晚舉行。
中新社報導，今年7月，福建省發布「福州都市圈發展規劃」，這是繼南京都市圈後，福州都市圈獲批成為中國第二個國家級都市圈。
中共福建省委常委、福州市委書記林寶金說，要努力把福州都市圈建設成為具有重要影響力的現代化都市圈；要堅持基礎設施先行，暢通大交通大通道、做強海港空港，打造互聯互通的都市圈；要深化產業分工協作，加強產業鏈協同、上下游對接，打造優勢互補的都市圈。
會議審議「福州都市圈（閩東北）共建共治共享行動綱要」等3份文件，簽署了「同城化、同家園--共建福州都市圈合作備忘錄」等4份框架協議。
都市圈範圍內的福州、莆田、平潭綜合實驗區等地均是福建重點僑鄉及台胞重要祖籍地。林寶金說，要建設兩岸共同家園，探索海峽兩岸發展新路，打造開放包容的都市圈。
目前，福州都市圈交通重點項目加快推進，福州長樂國際機場二期擴建工程、城際鐵路F1線（福州至長樂機場）已開工建設，未來將與城際鐵路F2線（莆田至長樂機場）、F3線（寧德至長樂機場），以及機場高速公路構建起立體交通體系。
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