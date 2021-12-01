跨珠三角 廣州南沙港鐵路鋪軌

中國鐵路廣州局集團有限公司江門工程建設指揮部30日披露，橫跨珠江三角洲、對接服務粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議的鐵路交通重點項目—新建廣州南沙港鐵路目前已完成正線鋪軌，為確保年底具備先行開通貨運條件打下堅實基礎，屆時，南沙自貿區可開行直達歐洲的集裝箱班列。

中新社報導，廣州南沙港鐵路為大陸國家Ⅰ級、雙線電氣化鐵路，設計時速為120公里，線路正線全長88公里。原設計為貨運鐵路，2021年7月，經中國國家鐵路集團有限公司、廣東省聯合批覆增加客運功能。線路自廣珠鐵路雅瑤所引出，途經江門、中山、佛山、廣州4市，終至南沙港區；全線共設8個車站，其中，萬頃沙站（預留）、南沙港站、南沙港南站具備貨運功能，棠下站、均安站、東鳳站、南沙站具備客運功能，黃圃站同時具備客貨運功能。

作為首條進入大灣區南沙自貿區境內的客貨雙線鐵路，南沙港鐵路也是珠三角西部貨運通道的重要組成部分，建成後將打通海鐵公聯運「最後一公里」，構建形成港口、鐵路、公路多式聯運的立體運輸網絡，直接服務於南沙港區集疏運和臨港產業，對於建設以南沙港為核心的陸海聯運大通道、打造海上絲綢之路和絲綢之路經濟帶的戰略支點、建設南沙自由貿易港、提升廣州航運樞紐功能、促進粵港澳大灣區協同發展具有重大意義。

廣州南沙港鐵路途經經濟發達的珠江三角洲和粵港澳大灣區核心區域，沿線分布著眾多企業，貨運前景廣闊。據初步預測，廣州南沙港鐵路全線總貨運量近期可達3220萬噸，遠期可達4660萬噸，其中，貨運龍頭南沙港站總貨運量近期可達2100萬噸，遠期可達2945萬噸，南沙港鐵路將成為助推粵港澳大灣區的海鐵聯運黃金通道。