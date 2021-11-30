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香港12月1日推非觸式自助出入境

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
疫情下的香港國際機場。（香港中通社）
疫情下的香港國際機場。（香港中通社）

香港推出非觸式自助出入境檢查通道，12月1日起在香港機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋三個口岸試行，當局稱新技術可減低過關人士交叉感染的風險，比原過關方式更快捷。

香港最新的非觸式自助出入境檢查通道，簡稱「非觸式e道」，只供合資格的香港居民，以容貌識別技術，代替現時的指紋識別技術，自助辦理過關。「非觸式e道」只是多一個過關方式的選擇，不會完全取代原有的過關方式。

香港入境處說，使用這一方式要事先下載並登記香港入境處流動應用程式，過關時掃描程式的加密二維碼，毋須出示身分證整個非觸式過關程序需時7秒，較使用傳統e-道快一秒。

被問及使用容貌識別技術會否收集香港市民的容貌資料，香港入境處助理處長何家榮稱，是否使用新服務，要經市民同意，市民在流動應用程式登記時，會被問是否同意入境處使用其人事登記紀錄。如果市民同意，過關時系統會比對智能身分證上的相片，並不會儲存相片及收集新資料。

香港現時尚未通關，暫時只有機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站提供客運服務，因此新的「非觸式e-道」服務暫時只會在這三個口岸啟用，平均每個口岸有十條「非觸式e-道」，其後會逐步拓展至其他關口應用。

香港 港珠澳大橋 機場

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