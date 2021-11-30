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蘇州市委書記換人 鹽城市委書記曹路寶接任

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
蘇州市委書記換人 ，由鹽城市委書記曹路寶接任。鹽城發布
蘇州市委書記換人 ，由鹽城市委書記曹路寶接任。鹽城發布

中共江蘇省委組織部官網30日發布，中共中央批准，鹽城市委書記曹路寶接任江蘇省委常委、蘇州市委書記。

新京報報導，曹路寶是在今年11月27日在中共江蘇第十四屆委員會舉行第一次全體會議上，當選江蘇省委常委。

現年50歲的曹路寶，擁有東南大學管理學博士學位，長期在南京工作，從南京市地方稅務局白下分局科員開始做起，一路至南京市委常委、宣傳部部長。

2018年4月，曹路寶調任鹽城市委副書記、代市長，於2019年1月任鹽城市市長，並在今年7月任鹽城市委書記，今年11月在換屆中當選江蘇省委常委。

而原蘇州市委書記許昆林，則任江蘇省委副書記、代省長。

蘇州是大陸「最牛」地級市，GDP超過省會南京，直逼北上廣深。蘇州GDP人民幣2兆元，在長三角地區僅次於上海

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