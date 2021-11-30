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他買兩房新屋卻是惡夢開始 爛尾樓8年「每天開手電筒上下樓」

香港01 / 撰文：朱加樟
奧宸中央廣場爛尾多年，多位業主無奈在爛尾樓中扎帳篷居住。（昆明廣播電視台）
奧宸中央廣場爛尾多年，多位業主無奈在爛尾樓中扎帳篷居住。（昆明廣播電視台）

昆明一個樓盤於2014年初因開發商資金鏈斷裂而停工爛尾，直到如今都未有處置方案。不少業主近年由於承受不住在外租屋的開支，因此搬進爛尾樓居住。有業主形容，「每天進出都是開著手電筒上下樓梯」。

《每日經濟新聞》27日報道指，佔地136畝的奧宸中央廣場是奧宸地產在的一個商業項目，包含有辦公室、公寓和店面，其中公寓數量最多，原計劃2014年12月交房。但在主體建築封頂、辦公室外立面均已呈現後，由於開發商資金鏈斷裂，項目於2014年初停工爛尾。

儘管奧宸地產於2019年4月就已被法院受理破產重整，但由於涉及債權人眾多，直到如今依舊沒有結果，既沒有破產，也不能引入投資人重整。

奧宸中央廣場於2014年初停工爛尾。（《每日經濟新聞》）
奧宸中央廣場於2014年初停工爛尾。（《每日經濟新聞》）

報道指，今年32歲的段英（化名）在2013年以總價人民幣39萬元（約新台幣170萬元）買下奧宸中央廣場一個兩房單位。他在前幾年開始一家三口在外租屋，每個月租金2000多元（約新台幣8000元），銀行房貸還要還2400元（約新台幣1萬元），由於生活開銷越來越大，他一家在兩年前搬進爛尾樓居住。

段英一家住在13樓，每天進出都是開著手電筒上下樓梯，而樓道還是毛坯牆，一摸粗粒的砂灰就會掉落。他表示，「現在住進來的業主已經有100戶左右了」。

報道又指，奧宸中央廣場的眾多業主也開展籌款分期復工的工作，其中先恢復1-6棟公寓樓的施工的話，所需資金大約為1.37億元（約新台幣6億元），其中8000萬元（約新台幣3.5億元）是昆明市政府旗下融資平台新都公司的車位回購款，另外5000多萬元（約新台幣2.5億元）需由業主集體墊資。

段英表示，「這些費用包括了消防工程、綠化、水電等接入，自救方案必須80%以上的業主通過，而且需要全部資金一次性到位後才能執行」。

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文章授權轉載自《香港01》

買房 破產

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