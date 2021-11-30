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雙城論壇議員轟索資難 北市：加強確認府會溝通

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府副發言人魏佑任今天表示，今年台北上海雙城論壇因籌備時間有限，縮小規模且限制出席人數。圖／北市府提供
北市府副發言人魏佑任今天表示，今年台北上海雙城論壇因籌備時間有限，縮小規模且限制出席人數。圖／北市府提供

台北上海雙城論壇明天登場，再度有議員質疑索資難，明天就到舉辦了，出席名單還沒有出來，對此，北市府副發言人魏佑任表示，還針對府會溝通，加強確認。

台北上海雙城論壇尚未登場，卻屢爆質疑，議員林穎孟昨天質疑，僅兩個半小時，竟要燒掉公帑139萬4千元經費舉辦，另外，藍綠議員轟，不邀議員、連正式告知函文都沒，不尊重議會。

魏佑任今天再度表示，今年因防疫考量，論壇比照去年，除維持社交安全距離外，還因籌備時間有限，縮小規模且限制出席人數，與會貴賓則以府內相關局處及府外與論壇議題相關之產學界代表為主。論壇全程均開放媒體到現場採訪和直播，絕對公開透明。

魏佑任表示，依歷來慣例，雙城論壇在上海市舉辦時都有邀請議員同行前往參加，而在本市舉辦時，市府則邀請議長及議員出席歡迎晚宴。

雙城論壇 上海 直播

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