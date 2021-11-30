媒體：河南鎖定記者、國際學生 建客製監控系統

路透社報道，中國河南省政府近期一份公開招標文件意外揭露，該省公安廳已委託企業打造一套客製化的監視系統，要用來追蹤外國記者、外國留學生及其他「可疑人士」，包含「來自周遭國家的非法滯留婦女」。這份近200頁的招標文件未說明追蹤記者等特定人士的理由。

這份招標文件於7月29日公布在河南省政府的采購網站上。文件內詳述了一個繁複的監視系統規劃，預計將運用3000台具備臉部辨識功能的攝像頭，並與全國和地方性數據庫做連結，來收集並編篡引起河南官方注意的人士之個人檔案。

7月29日時，在河南採訪當地嚴重水災的多間國際媒體的外國記者，在中國社交媒體微博上成為民族主義運動的打擊目標——一個微博賬戶當時就曾要求其160萬名追蹤者搜尋一名報道洪水的外國記者的下落。

該筆招標案於9月17日由總部設於遼寧瀋陽的中國科技公司東軟集團（Neusoft）得標。河南省政府與該公司簽署了一份人民幣500萬元（約78.2萬美元）的合同，並要求東軟在合同簽署後兩個月內完成系統建設。

路透社無法確認該系統目前是否正在運行，而東軟也並未回應其置評請求。路透社指出，周一（11月29日）時已無法在網站上訪問該筆招標文件。

對記者做風險分類與監控

美國監控研究公司IPVM審視並確認了該招標文件的內容，IPVM認為，該計劃的獨特之處在於將記者指定為監控目標，提供公安部門快速定位他們並阻撓其工作的方法。

IPVM運營主管馬耶（Donald Maye）向路透社表示：「雖然中國有拘留和懲處記者的記錄，但這份文件首次證明了中國打造客製化安全技術來促進國家對記者的打壓。」路透社無法找到任何文件來確定記者或外國學生是中國其他地區監控系統的具體目標。

招標文件寫道，該系統將由至少2000名官員和警察操作，並把記者分為三類：紅色、黃色、綠色，風險依次遞減。而在系統要求方面，攝像頭必須能夠為臉部被口罩或眼鏡部分遮擋的人建立相對准確的檔案。而當有人需要搜尋特定目標人士時，他們可以在數據庫中簡單透過上傳照片來進行搜索。

招標文件接著解釋道，河南有9900萬居民，是中國第三大省，而復蓋整個河南的不同公安部隊將與該系統平台連接，以便在警報被觸發時迅速采取行動。

至於警報如何會被觸發？招標文件寫道，如果記者在河南登記入住酒店、購買機票或越過省界，就會發出警告。招標文件上要求該系統「必須對可疑人員進行跟蹤和控制，進行動態研究分析和風險評估，並根據記者的類別進行處理。」

針對其他群體的不同預警系統的需求，也同樣被名列在該招標文件內。舉例而言，招標單位要求該系統應能通過手機定位和旅行預訂等方法跟蹤國際學生的行動，特別是在中國國慶日或政府年度會議等關鍵日期。

「在敏感日期時，應啟動戰時預警機制，」招標文件寫道。

（路透社）

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