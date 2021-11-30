快訊

立院三讀溢繳稅款申請退還請求權延至10年 重罰逃漏稅

大學再傳作弊！北市大生手機自拍應試 還邊考邊吃泡麵

大陸研究稱：Omicron傳染力比Delta增加近四成

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港迄今3例Omicron病毒確診者均在檢疫酒店隔離期間發現，病毒尚未侵入社區。圖為香港街頭29日景象。歐新社
香港迄今3例Omicron病毒確診者均在檢疫酒店隔離期間發現，病毒尚未侵入社區。圖為香港街頭29日景象。歐新社

新冠病毒Omicron變異株的傳染力究竟如何？大陸南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠研究團隊通過大數據分析發現，Omicron傳染力比Delta德爾塔增加了37.5%。

Omicron迄今已至少在17個國家和地區現身，包括：澳洲、奧地利、比利時、波札那、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列、義大利、荷蘭、葡萄牙、南非、西班牙、英國、瑞典、香港

據上海《澎湃新聞》報導，黃森忠團隊截取南非從10月18日至11月28日的每日新增確診數據，在假設Omicron和Delta的平均潛伏期及傳染期接近的情況下，啟用EpiSIX做了擬合，得出以上結論。

黃森忠表示，目前觀察到感染Omicron和Delta者的潛伏期和傳染期接近，但因為Omicron的流行時間還較短，還需再觀察。

黃森忠團隊還對未來一個月南非的疫情發展趨勢進行了預測：至2022年1月1日，南非新增確診規模預計將達到5.1萬-7.2萬。

《澎湃新聞》指出，目前全球尚無Omicron變異株傳染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系統研究數據。

香港已發現3人感染Omicron變異株，都是在檢疫酒店隔離期間發現的。香港醫院管理局總行政經理李立業在29日記者會上表示，3宗病例症狀均較為輕微，其中在非洲感染的2人至今未出現症狀，在檢疫酒店感染的患者則出現喉嚨痛的症狀。

Omicron 南非 香港

延伸閱讀

Omicron台灣12月現蹤？陳時中：的確有可能

Omicron病毒怎麼出現的？ 大陸提出三種可能

西班牙出現首起Omicron確診 患者來自南非

美股反彈 Omicron變異株恐慌賣壓止血

相關新聞

大陸援助非洲10億劑疫苗 對抗Omicron病毒

為協助非洲對抗新冠變種病毒Omicron，大陸國家主席習近平29日晚間在北京以視訊出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式...

本土確診激增 內蒙滿洲里 只進不出急封鎖

大陸新冠肺炎疫情再起，內蒙古呼倫貝爾市滿洲里市自二十七日篩查出三宗本土確診個案後，進行市區全員檢測後增加至二十宗確診個案...

對抗Omicron病毒 香港境管檢疫趨嚴

香港29日新增一例新冠變種病毒Omicron的輸入個案，至此香港已有相關個案三例，港府29日緊急宣布收緊登機和檢疫措施。

山海花語嘉年華 深化昆台交流

11月26日，「山海花語．2021昆台花植設計嘉年華」活動，在昆明開幕。活動旨在進一步深化昆台兩地人員交流往來，加強兩岸...

雙城論壇議員轟索資難 北市：加強確認府會溝通

台北上海雙城論壇明天登場，再度有議員質疑索資難，明天就到舉辦了，出席名單還沒有出來，對此，北市府副發言人魏佑任表示，還針...

大陸研究稱：Omicron傳染力比Delta增加近四成

新冠病毒Omicron變異株的傳染力究竟如何？大陸南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠研究團隊通過大數據分析發現，Omi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。