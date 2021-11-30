大陸研究稱：Omicron傳染力比Delta增加近四成

新冠病毒Omicron變異株的傳染力究竟如何？大陸南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠研究團隊通過大數據分析發現，Omicron傳染力比Delta德爾塔增加了37.5%。

Omicron迄今已至少在17個國家和地區現身，包括：澳洲、奧地利、比利時、波札那、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列、義大利、荷蘭、葡萄牙、南非、西班牙、英國、瑞典、香港。

據上海《澎湃新聞》報導，黃森忠團隊截取南非從10月18日至11月28日的每日新增確診數據，在假設Omicron和Delta的平均潛伏期及傳染期接近的情況下，啟用EpiSIX做了擬合，得出以上結論。

黃森忠表示，目前觀察到感染Omicron和Delta者的潛伏期和傳染期接近，但因為Omicron的流行時間還較短，還需再觀察。

黃森忠團隊還對未來一個月南非的疫情發展趨勢進行了預測：至2022年1月1日，南非新增確診規模預計將達到5.1萬-7.2萬。

《澎湃新聞》指出，目前全球尚無Omicron變異株傳染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系統研究數據。

香港已發現3人感染Omicron變異株，都是在檢疫酒店隔離期間發現的。香港醫院管理局總行政經理李立業在29日記者會上表示，3宗病例症狀均較為輕微，其中在非洲感染的2人至今未出現症狀，在檢疫酒店感染的患者則出現喉嚨痛的症狀。