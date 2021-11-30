山海花語嘉年華 深化昆台交流

11月26日，「山海花語．2021昆台花植設計嘉年華」活動，在昆明開幕。活動旨在進一步深化昆台兩地人員交流往來，加強兩岸在花卉文化、花植設計、花卉種植領域的交流與合作，持續深化昆台兩地人文交流，加強兩地產業合作、攜手互利共贏、推動兩地經濟文化融合發展。

嘉年華活動持續舉辦5天，內容包括：山海花語－「鮮花迷宮」大地藝術裝置展、昆台花植設計師作品展、昆台文創展、兩岸婚姻家庭插花體驗、花植設計作品評審及頒獎典禮等。昆台花植設計師作品展，由來自兩岸8位業內知名花植設計師，採用雲南、昆明、台灣的花種及環保基材，製作8組以「山海花語」為主題的中大型花植作品。

昆明市台辦主任王蓉在開幕式上致辭指出，鮮花，同是昆明和台灣兩地最明媚的特質和最絢麗的色彩。昆明，四季看花花不老，半城山水半城花，是享譽世界的「春城」、「花都」；台灣，是世界級花卉島和熱帶花卉王國，「蘭花之鄉」享譽世界。鮮花，已經成為昆台兩地友好往來和文化交流的一張新名片。

花植設計源於大眾文化和當代生活，舉辦「山海花語．2021昆台花植設計嘉年華」主題體驗式線上線下交流活動，旨在以花為媒，加強昆明和台灣在花卉文化、花植美學設計領域的交流與合作，持續深化昆台兩地人文交流。