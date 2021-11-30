海堤拆除 東山半島變全島

福建省東山縣，伴隨挖掘機最後的拆除作業，60年前修建的八尺門海堤29日被全部拆除，東山半島變為全島。

新華社報導，東山島是福建第二大海島。一道500米寬、10多米深的海峽曾經將它與陸地相隔。20世紀60年代初，「移山填海」的八尺門海堤飛越海峽，自此這裡「孤島變半島」，當地群眾告別舟楫之苦。

進入21世紀，東山縣陸續建成八尺門跨海大橋和大產大橋，八尺門海堤的交通功能日漸弱化。與此同時，由於海堤切斷水體交換，海水交換和自凈能力減弱，加之早年群眾無序養殖，附近海域泥沙淤積，水質惡化，退堤還海保護生態勢在必行。

「60年前，八尺門海堤不僅帶來交通和引水上的便利，也帶來了經濟效益。但是因水流阻斷而帶來的環境問題，也是我們所擔憂的。」

2020年11月，八尺門海域綜合治理生態修復工程正式啟動。工程得到當地漁民的大力支持。僅用一個月的時間，便完成周圍400餘戶漁民漁排清退簽約。

東山縣生態環境局局長李結生表示，八尺門海堤的拆除，將恢復被截斷的東山灣、詔安灣兩大海灣的自然屬性，提高海水交互和自凈能力，從而提高水產品質量，保護海洋生態。

八尺門海堤正以另一種方式「重生」。當地正籌劃修建八尺門海堤紀念設施以紀念這位「歷史功臣」。此次工程施工中機械拆除的石頭將被利用於海岸護堤，目前已完成護岸2.4公里。