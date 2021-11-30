中國：已對Omicron建立特異性核酸檢測方法

中國國家衛健委今天針對Omicron變種病毒發布專家說明，表示中國當前的防控策略對此變異株仍然有效，且中國疾控中心病毒病所已針對Omicron變異株建立了特異性核酸檢測方法。

中新社報導，針對COVID-19的變種病毒Omicron，中國國家衛生健康委員會組織中國疾病預防控制中心專家就有關問題進行解答，29日相關內容透過微信公眾號「健康中國」公布。

針對中國的應對措施，專家表示，中國的「外防輸入，內防反彈」防控策略對Omicron變異株仍然有效。中國疾控中心病毒病所已針對Omicron變異株建立了特異性核酸檢測方法，並持續針對可能的輸入病例開展病毒基因組監測，這將有利於及時發現可能輸入中國的Omicron變異株。

專家表示，與其他高關注變異株（VOC）相比，目前尚不確定Omicron變異株的傳播力、致病性和免疫逃逸能力是否更強，相關研究在未來的幾週內將得到初步結果。但目前已知的是，所有變異株都可能導致重症或死亡，因此預防病毒傳播始終是關鍵，疫苗對減少重症和死亡仍然有效。

在日常生活防範方面，專家表示，戴口罩仍然是阻斷病毒傳播的有效方式，對於Omicron變異株同樣適用。即使已經完成全程疫苗接種和接種加強針的情況下，也同樣需要在室內公共場所、公共交通工具等場所佩戴口罩。此外，還要勤洗手和做好室內通風，減少非必要出入境，加強旅行途中的個人防護等。