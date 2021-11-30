中國：已對Omicron建立特異性核酸檢測方法

中央社 / 台北29日電

中國國家衛健委今天針對Omicron變種病毒發布專家說明，表示中國當前的防控策略對此變異株仍然有效，且中國疾控中心病毒病所已針對Omicron變異株建立了特異性核酸檢測方法。

中新社報導，針對COVID-19的變種病毒Omicron，中國國家衛生健康委員會組織中國疾病預防控制中心專家就有關問題進行解答，29日相關內容透過微信公眾號「健康中國」公布。

針對中國的應對措施，專家表示，中國的「外防輸入，內防反彈」防控策略對Omicron變異株仍然有效。中國疾控中心病毒病所已針對Omicron變異株建立了特異性核酸檢測方法，並持續針對可能的輸入病例開展病毒基因組監測，這將有利於及時發現可能輸入中國的Omicron變異株。

專家表示，與其他高關注變異株（VOC）相比，目前尚不確定Omicron變異株的傳播力、致病性和免疫逃逸能力是否更強，相關研究在未來的幾週內將得到初步結果。但目前已知的是，所有變異株都可能導致重症或死亡，因此預防病毒傳播始終是關鍵，疫苗對減少重症和死亡仍然有效。

在日常生活防範方面，專家表示，戴口罩仍然是阻斷病毒傳播的有效方式，對於Omicron變異株同樣適用。即使已經完成全程疫苗接種和接種加強針的情況下，也同樣需要在室內公共場所、公共交通工具等場所佩戴口罩。此外，還要勤洗手和做好室內通風，減少非必要出入境，加強旅行途中的個人防護等。

Omicron Omicron變異株 口罩

延伸閱讀

英擬為40歲以下打追加劑 蘇格蘭現6起Omicron病例

Omicron衝擊石油供需 俄羅斯喊話無須倉促行動

Omicron變異株衝擊股市重挫 上周ETF吸金「前三名」出爐

因應變異株Omicron 高端：針對Beta株建立疫苗抗原

相關新聞

大陸援助非洲10億劑疫苗 對抗Omicron病毒

為協助非洲對抗新冠變種病毒Omicron，大陸國家主席習近平29日晚間在北京以視訊出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式...

本土確診激增 內蒙滿洲里 只進不出急封鎖

大陸新冠肺炎疫情再起，內蒙古呼倫貝爾市滿洲里市自二十七日篩查出三宗本土確診個案後，進行市區全員檢測後增加至二十宗確診個案...

對抗Omicron病毒 香港境管檢疫趨嚴

香港29日新增一例新冠變種病毒Omicron的輸入個案，至此香港已有相關個案三例，港府29日緊急宣布收緊登機和檢疫措施。

山海花語嘉年華 深化昆台交流

11月26日，「山海花語．2021昆台花植設計嘉年華」活動，在昆明開幕。活動旨在進一步深化昆台兩地人員交流往來，加強兩岸...

海堤拆除 東山半島變全島

福建省東山縣，伴隨挖掘機最後的拆除作業，60年前修建的八尺門海堤29日被全部拆除，東山半島變為全島。

抗Omicron 康希諾研發新疫苗

變種病毒Omicron來勢洶洶，對疫苗的影響備受關注。中國大陸多家藥廠已積極展開研究和分析動作，疫苗廠商康希諾生物宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。