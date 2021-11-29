快訊

混血正妹爭取參選市議員 新北這一區將上演「政壇最美對決」

南非周末病例恐破萬 專家：Omicron恐能逃脫部分抗體

逾142萬人參加大陸公務員考試 46人爭一職

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
2022年度「國考」開考，圖為山西省太原市，考生排隊等候入場筆試。（中新社）
2022年度「國考」開考，圖為山西省太原市，考生排隊等候入場筆試。（中新社）

2022年度大陸中央機關及其直屬機構公務員招考（統稱「國考」）28日開考。今次國考計劃招錄3.12萬人，報名人數首次突破200萬，達212.3萬人。只142.2萬人實際參加考試，參加考試與錄用數之比約為46：1。多位考生表示，受疫情影響，今年就業環境不好，報名「國考」是多一條出路，公務員工作較為穩定，薪資也令人滿意。

據香港文匯網，本次「國考」共計招錄31242人，較上年擴招21.4%。擴招也帶來報名人數的激增，本次考試共有212.3萬人通過資格審查。華圖教育公考輔導專家分析，近年來「國考」熱度持續升溫，今年報名過審人數首次突破200萬人大關，也體現出了今年「國考」的錄取難度。

據統計，今年「國考」競爭最激烈的一個崗位，是西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職，報名人數超過2萬人。公務員考試專家表示，該崗位是本次「國考」16745個職位中唯一的「三不限」的職位，即政治面貌、基層工作最低年限、服務基層項目工作經歷均「不限」，學歷也僅為大學及以上即可，這些條件吸引不少考生。

值得注意的是，本次招考向基層崗位和應屆畢業生傾斜。其中，安排2.1萬個專門招錄應屆畢業生，促進大學畢業生就業工作。此外，有8700餘個計劃補充到西部和艱苦邊遠地區縣（區）級及以下直屬機構，並採降低進入門檻，設置2,800餘個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的大校畢業生退役士兵，鼓勵人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動。

由於受到疫情的影響，不少地區要求考生除提供考試所在地健康碼、行程碼之外，還要提供48小時內核酸檢測陰性證明。

在被問及報考公務員的原因時，北京化工大學的大四生馮同學表示，由於疫情原因，今年就業形勢不是很樂觀，基於職業穩定性和收入方面的考慮，選擇報考公務員。「較之其他社會招聘，『國考』更加公平公正。對我而言，報考公務員是解決個人就業的最優方案，父母也都支持。」

公務員 疫情

延伸閱讀

美國舉行民主峰會 大陸批「復活冷戰思維的危險行徑」

印度弗萊明大學 啟動台灣研究計畫

桃園富岡車站周遭環境優化 明年再辦鐵道藝術節

澳門大亨周焯華承認在大陸非法開賭 搜出37萬美元現金

相關新聞

辛普森家庭訪天安門一集 在香港Disney+被消失

迪士尼影音串流平台Disney+本月於香港推出，不過「辛普森家庭」其中一集憑空消失。內容講述主角一家造訪中國，天安門廣場...

河南中學生集體食物中毒 校長痛哭「換不了供應商」

大陸河南省封丘縣一所中學最近傳出有30名學生吃完學校的營養午餐後，出現嘔吐、腹瀉等現象，據了解，此次事件是患者吃了不乾淨...

逃獄41天 被懸賞70萬 吉林「脫北者」疑腿部中槍被捕

從吉林監獄越獄的北韓籍逃犯朱賢健，在逃亡41天後昨天在吉林被逮。朱賢健藏身於松花湖邊一間養魚看魚的房子內，因偷竊被發現而...

國中副校長用「膠管鞭背、水管襲臉」私刑學生 目前遭停職

中國網絡近日流傳一段海南東方市思源實驗學校副校長私刑學生的影片。片中，該名副校長左手持塑膠管抽打三名上身裸露的學生，右手持水管向學生臉上噴射水柱。片中可見，學生被塑膠管抽得傷痕累累。目前，涉事的副校長已被停職；28日（周日），東方市公安局對該名副校長處以行政拘留十五日並罰款1000元人民幣（約新台幣4300元）。

中國台山核電廠燃料棒破損 傳隱匿實際數量及原因

法國吹哨者揭露，中國台山核電廠燃料棒破損數高達70多根，遠超出先前公布的數量，這些破損不僅出自操作上的原因，且很可能是鍋...

逾142萬人參加大陸公務員考試 46人爭一職

2022年度大陸中央機關及其直屬機構公務員招考（統稱「國考」）28日開考。今次國考計劃招錄3.12萬人，報名人數首次突破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。