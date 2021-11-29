逾142萬人參加大陸公務員考試 46人爭一職

2022年度大陸中央機關及其直屬機構公務員招考（統稱「國考」）28日開考。今次國考計劃招錄3.12萬人，報名人數首次突破200萬，達212.3萬人。只142.2萬人實際參加考試，參加考試與錄用數之比約為46：1。多位考生表示，受疫情影響，今年就業環境不好，報名「國考」是多一條出路，公務員工作較為穩定，薪資也令人滿意。

據香港文匯網，本次「國考」共計招錄31242人，較上年擴招21.4%。擴招也帶來報名人數的激增，本次考試共有212.3萬人通過資格審查。華圖教育公考輔導專家分析，近年來「國考」熱度持續升溫，今年報名過審人數首次突破200萬人大關，也體現出了今年「國考」的錄取難度。

據統計，今年「國考」競爭最激烈的一個崗位，是西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職，報名人數超過2萬人。公務員考試專家表示，該崗位是本次「國考」16745個職位中唯一的「三不限」的職位，即政治面貌、基層工作最低年限、服務基層項目工作經歷均「不限」，學歷也僅為大學及以上即可，這些條件吸引不少考生。

值得注意的是，本次招考向基層崗位和應屆畢業生傾斜。其中，安排2.1萬個專門招錄應屆畢業生，促進大學畢業生就業工作。此外，有8700餘個計劃補充到西部和艱苦邊遠地區縣（區）級及以下直屬機構，並採降低進入門檻，設置2,800餘個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的大校畢業生退役士兵，鼓勵人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動。

由於受到疫情的影響，不少地區要求考生除提供考試所在地健康碼、行程碼之外，還要提供48小時內核酸檢測陰性證明。

在被問及報考公務員的原因時，北京化工大學的大四生馮同學表示，由於疫情原因，今年就業形勢不是很樂觀，基於職業穩定性和收入方面的考慮，選擇報考公務員。「較之其他社會招聘，『國考』更加公平公正。對我而言，報考公務員是解決個人就業的最優方案，父母也都支持。」