內蒙滿州里封城 28例確診核酸檢測60人陽性

中國內蒙古滿州里市最新一波COVID-19疫情兩天已有28名確診病例，當地航班及公共交通已全面停航停運，嚴控進出城的人員和車輛，形同封城。

綜合人民日報App（應用程式）等媒體報導，內蒙古滿洲里疫情防控工作指揮部下午舉行新聞發布會。29日0時至下午2時，當地新增本土確診病例8例，滿洲里市現有本土確診病例累積共28例，均在醫院隔離治療。

發布會上宣布，自11月27日起，滿洲里市航班、火車、長途汽車、計程車、城市公交已全面停航停運。各出入城卡口均已實施交通管制，實行24小時值守，嚴查嚴控進出城人員和車輛，除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出，最大限度減少人員流動。

除保障民生類經營場所外，電影院、KTV、洗浴、網咖等人員密集場所全部關停，禁止各類群眾聚集性活動，嚴防人員聚集防控風險。

滿州里市28日早上8時開始首輪大規模核酸檢測工作，共採集樣本17萬5554人份，檢測出陽性樣本60份。

滿洲里市今天早上8時展開第2輪大規模核酸檢測工作。