河南中學生集體食物中毒 校長痛哭「換不了供應商」

大陸河南省封丘縣一所中學最近傳出有30名學生吃完學校的營養午餐後，出現嘔吐、腹瀉等現象，據了解，此次事件是患者吃了不乾淨的食物所導致，學生家長都嚇到表示要幫孩子準備便當，而該校校長王永痛哭表示，「配餐公司是教育局統一招標，自己換不了」，引起一陣熱議。

新華社報導，該校「戚城中學」三名住院學生表示，23日中午在學校吃的午餐是大米和冬瓜肉片，飯後約一小時出現嘔吐、噁心、發燒等症狀，醫院初步診斷為急性腸胃炎；另一名吃了家常豆腐的學生反映，豆腐有餿味。

香港01報導，針對此事，王永掩面痛哭，他表示，上周才開始與涉事送餐公司合作，更直言不能換，「因為這是教育局招標的。」王永指出，事實上至今仍一直持續配送，「唉，我想叫學生吃點好點，不行（換公司），因為這是教育招標的。」

封丘公安機關調查發現，涉事配餐公司23日用了冷凍肉片，之前用的是新鮮肉，警方正在追查冷凍肉來源。

此外，相關部門還對是否涉嫌投毒展開調查。封丘縣政府發言人李安濤表示，根據檢驗，涉事公司大米和麵條菌群超標，而事發當天的豆腐、冬瓜肉片、玉米羹檢測結果還沒出來。「到底是哪個食物導致嘔吐腹瀉，尚需進一步調查」。

據瞭解，今年11月15日，涉事公司北京志宏恒達商貿有限公司封丘分公司開始給戚城中學配送午餐。一些師生和家長反映，配餐不如學校原本的餐廳午餐做得好，且配餐中曾發現蟲子、機器零件、塑膠管等雜物。此外，由於戚城中學距離配餐製作點約9公里，飯菜送到後基本上都涼了。

事發第二天，涉事公司仍給戚城中學配送午餐。封丘縣委相關負責人表示，出現問題後沒有第一時間停止配餐的確不妥，但也不能輕易換掉一個經過招投標程序選中的配餐公司。

調查發現，上述配餐公司9月22日成立，10月26日取得營業執照。然而，該公司大約在10月9日之後就開始幫一些小學配餐，且直到11月25日，也就是戚城中學事發後的第二天，才取得食品經營許可證。同時，封丘縣市場監管局調查發現，涉事配餐公司廚師未取得廚師證。